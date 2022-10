Deux terrains de padel inaugurés à Quiévrain

De nouvelles installations qui répondront à une demande toujours plus grandissante.

Le padel a le vent en poupe dernièrement. Peu connu de tous il y a quelques années, ce sport est de plus en plus prisé par les sportifs qui n’hésitent pas à se lancer dans l’aventure. De nombreux clubs de tennis ont bien compris qu’il y avait un coup à jouer du côté du padel et investissent pour développer leurs offres. Après Mons, c’était donc au tour de Quiévrain d’inaugurer deux nouveaux terrains de padel semi-ouvert en ce mois d’octobre.

C’est au cours d’un tournoi entre membres du club que ces terrains ont pu être inaugurés pour le plus grand bonheur de ces derniers. L’emplacement de ces nouveaux terrains n’a pas été choisi au hasard puisqu’il répondra à une demande de plus en plus présente dans les Hauts-Pays, que cela soit à Hensies, Dour ou Quiévrain.

Ce ne sont pas moins de 10h30 de tournoi de Padel qui ont ainsi eu lieu lors de cette inauguration. Le club ne compte pas s'arrêter là en organisant régulièrement d'autres compétitions au sein du club. L'occasion également de compléter et diversifier son offre. "Les sportifs étaient nombreux à faire chauffer les terrains avec sept mini-tournois soit 10h30 de padel non-stop", indique le club de Tennis et Padel de Quiévrain. "Ils ont été nombreux à répondre présent pour fêter ça avec nous tout au long de la journée et de la soirée. Des challenges seront organisés très régulièrement."

Pour suivre les dernières informations du club, les amateurs de padel ou les novices en quête d’une nouvelle expérience peuvent se rendre sur la page Facebook du club pour être au courant des derniers événements prévus.