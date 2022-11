Plan de pilotage dans les écoles communales de Jurbise: améliorer les résultats en français sera une priorité

Considéré tant comme un défi que comme une opportunité, les plans de pilotage élaboré dans chaque école dans le cadre du Pacte pour un enseignement d’Excellence sont peu à peu dévoilés. Concrètement, les équipes pédagogiques de chaque établissement sont invitées à dresser un diagnostic et à plancher sur un contrat d’objectifs destinés à améliorer le système éducatif. À Jurbise, ils viennent d’être présentés à l’ensemble du conseil communal et approuvés à l’unanimité.

Les écoles de Masnuy-Saint-Jean, d'Erbisoeul et d'Herchies ont plus particulièrement pointé la nécessité d'améliorer les résultats en français et d'apporter un soutien aux élèves en difficulté. "Chaque école a bénéficié d'une totale liberté dans le cadre de l'élaboration de ce plan de pilotage", précise Stéphanie Hotton (LB), échevine de l'enseignement. "Sur base d'une série d'outils, ils ont été invités à poser un diagnostic et à déterminer des axes prioritaires sur lesquels travailler."

Les forces et faiblesses ont donc été passées au peigne fin. "Ce n'est pas catastrophique mais on constate de manière générale que la maitrise de la langue française est compliquée pour de nombreux enfants. C'est une difficulté sur laquelle les équipes travaillent depuis toujours, elles n'ont pas attendu la rédaction d'un plan de pilotage. Des actions sont régulièrement menées : journée de la lecture, auteurs en classe, salon du livre de la jeunesse, quart d'heure lecture… Mais il est toujours possible de faire mieux."

Un focus particulier sera également mis sur les mathématiques, bête noire de bon nombre d'élèves. "Sur la mise en pratique, le pouvoir communal n'intervient pas, les directions ont les cartes en main pour atteindre les objectifs qu'elles se sont fixées et bénéficient de tout notre soutien. Nous ne pouvons que saluer le travail entrepris car cela a été fastidieux mais cela a été mené par des équipes motivées et soudées. C'est une belle épine hors du pied. Chacune va désormais pouvoir avancer."

Le plan de pilotage a vocation à solutionner une situation préoccupante que connait l’enseignement francophone en Belgique. Une série de statistiques et la répétition des enquêtes PISA démontrent en effet une performance médiocre de l’enseignement au regard des pays de l’OCDR ou même de la Flandre. Ces performances se comprennent en termes d’apprentissage, mais aussi en termes de reproduction des inégalités socio-économiques, d’inclusion des élèves à besoins spécifiques ou encore en termes de décrochage et de redoublement.