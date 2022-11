Après plus de deux ans d’attente, deux goals sont installés à Havay : "ce n’est pas un gros projet mais c’était important pour les jeunes"

Il aura fallu de la patience… Beaucoup de patience. Mais le collège communal de Quévy tient sa victoire. Deux goals viennent en effet d’être installés sur le petit terrain de sport aménagé par les ouvriers communaux à Havay. Ceux qui le souhaitent pourront désormais s’adonner aux joies du football ou tirer au panier, puisque les deux structures sont complétées d’un panneau pour la pratique du basket.

“Ces deux goals peuvent être baptisés Désiré !”, s’exclame la bourgmestre, Florence Lecompte (PS). “Le marché public a été lancé il y a pratiquement trois ans afin de répondre à une demande importante de la part des jeunes qui, faute d’espace dédié, jouaient sur la place. Plusieurs plaintes avaient été formulées par les riverains. Nous nous étions de ce fait mis à la recherche d’un terrain qui se prêterait à l’aménagement d’un terrain. ”

C’est finalement au centre du village que ce dernier a été trouvé. “On est loin des dimensions du terrain de football, il s’agit plutôt d’une petite aire de jeux. Nous pensions que tout irait vite mais c’est loin d’avoir été le cas. Avec la crise covid, nous avons fait face à une pénurie de matériaux. Les goals n’étaient donc pas disponibles. L’hiver est ensuite arrivé, ce qui nous a empêchés de couler la dalle. En avril, les goals n’étaient toujours pas disponibles. ”

Les mois suivants n’ont pas été plus simples. “Il y a eu les congés du bâtiment, j’ai donc recontacté la société après le 15 août. On m’a promis septembre, puis le 4 octobre, le 7 octobre,… Ils viennent finalement d’être installés ! Depuis un an, il n’y a pas un collège communal où le sujet n’a pas été abordé !” Au total, ce sont quelque 10 000 euros qui ont été investis sur fonds propres par le collège PS-MR +.

“Ce n’est pas un gros projet mais il était important pour les jeunes. Ces dernières années, nous avons beaucoup travaillé sur l’aménagement d’aires de jeux pour petits. Pendant la crise sanitaire, on s’est rendu compte que nos adolescents avaient eux aussi besoin d’espaces dédiés pour pouvoir s’amuser, se défouler”, ajoute Florence Lecompte. “On a donc décidé de travailler sur cette composante. ”

À Aulnois, des infrastructures similaires devraient être installées à côté du skaterpark. Reste à espérer que les délais seront, eux, bien différents…