Jurbise organise la seconde édition du salon du livre de la jeunesse

En 2019, la commune de Jurbise organisait pour la première fois un salon du livre de la jeunesse et s’offrait, pour l’occasion, un parrain de choix. C’est en effet Godi, le papa de l’élève Ducobu, qui avait accepté ce rôle d’honneur. Après une crise sanitaire qui aura contraint les autorités communales à mettre de nombreux événements en standby, 2022 marquera l’organisation d’une seconde édition, d’ores et déjà planifiée les 3 et 4 décembre prochains, entre 10 heures et 18 heures au sein de la salle Jacques Galant.

"La littérature jeunesse et la lecture seront célébrés durant tout un week-end au travers d'activités variées pour toute la famille : des animations scolaires, des expositions, des ateliers créatifs, des concours, des lectures et bien sûr, des ventes de livres en tout genre et des séances de dédicace", précise-t-on du côté de l'organisation. Pour cette grande deuxième, c'est la Belgique qui sera mise à l'honneur.

Un thème qui permettra notamment la mise en lumière des acteurs du livre belge, "qui ont fortement souffert de la crise due à la pandémie de Covid-19, mais aussi de rappeler ce qui nous a rassemblé ces dernières années et fait encore notre réputation au-delà des frontières."Plusieurs écrivains et illustrateurs belges de renommée internationale ont d'ailleurs déjà confirmé leur participation.

Citons Pierre Coran, citoyen d’Honneur de Jurbise et écrivain mondialement reconnu ; Carl Norac, poète national à l’origine de nombreux livres pour enfants aujourd’hui traduits dans près de 50 langues ; Antonio Cossu, dessinateur, scénariste et professeur de bande-dessinée, notamment célèbre pour ses ouvrages sur le folklore montois et l’immigration italienne en Belgique ou encore Daniel Bultreys et Gürcan Gürsel, respectivement scénariste et dessinateur des BD "Les Diables Rouges" et "Les Foot Furieux "

Pour l’administration, proposer un événement culturel plus spécifiquement orienté vers les enfants était logique, compte tenu de l’implantation de deux crèches et de trois écoles maternelles et primaires sur le territoire de Jurbise. On notera encore que le choix de la date n’a rien d’un hasard… Il n’est en effet pas impossible que les enfants sages soient récompensés par le Grand Saint, qui pourrait faire son apparition, la hotte chargée de livres par milliers.