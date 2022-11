Accueil Régions Mons Borinage Frameries : les candidats entrepreneurs épaulés dans leurs ambitions Trois événements leur sont destinés afin de les accompagner dans leurs démarches et réaliser leur rêve. Emeline Berlier Journaliste Avomarc entend épauler les candidats entrepreneurs dans leurs démarches. ©D.R.

En 2021, Hainaut-Développement compiler différentes données afin d’obtenir des chiffres aussi précis que possible quant au nombre d’entreprises et d’indépendants actifs dans la région de Mons-Borinage. On apprenait ainsi...