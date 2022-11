Dour va accueillir la Fête de l’Arbre le 26 novembre prochain

Planter 1 000 arbres d’ici 2024, voilà l’objectif que s’est fixé la commune de Dour avant la fin de la législature actuelle. Plusieurs zones ont été ciblées afin de le mener à bien et poursuivre ainsi un travail vieux de 15 ans, qui a vu naître de nombreuses initiatives. Pour aller encore plus loin dans sa démarche, la commune va lancer le 26 novembre prochain sa Fête de l’Arbre comprenant de nombreuses expositions et activités autour de la biodiversité.

Acquisitions de parcelles boisées, réhabilitations, arbres de naissance, etc sont autant d’initiatives qui ont pris ou prendront place à Dour ces prochaines années. "Depuis 15 ans, nous multiplions les initiatives pour planter et protéger les arbres. Nos résultats sont d’ailleurs à la hauteur", indique Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour. "De larges parcelles boisées dans le bois du Cocars ont été achetées par la commune et sont donc devenues publiques. Le terril Frederique a été transformé en réserve naturelle, gérée par Natagora. La décharge des Wallants a quant à elle été réhabilitée pour désormais accueillir vergers et ruches. Nous avons ainsi déjà pratiquement réalisé notre objectif de plantation de 1 000 arbres."

Ces actions ne sont pas les seules à contribuer au travail de longue haleine de la commune. "Dans les 12 mois à venir, nous allons créer l’un des plus grands vergers conservatoires de la région dans une vaste prairie à Plantis Jacquette. Plus de 200 nouveaux arbres sont également identifiés comme "arbre de naissance". Notre commune possède également l’un des plus grandes haies de la région à la route d’Offignies. Elle est d’ailleurs doublée d’un alignement de 130 saules têtards", poursuit Carlo Di Antonio.

En guise de consécration, un événement verra le jour le 26 novembre prochain à l’occasion de la Fête de l’Arbre. Le site du Belvédère de Dour accueillera pour l’occasion de nombreuses expositions présentant les projets réalisés au sein de la commune ainsi que celui de parc urbain sur le site de Plantis Jacquette qui verra le jour prochainement. Des distributions d’arbres seront également organisées tout comme des balades natures. Stands et expositions sur le thème de la journée auront également lieu. Des animations seront tout spécialement concoctées pour sensibiliser dès le plus jeune âge. Bref, un programme bien complet attendra les habitants le 26 novembre prochain de 10 à 16h.

En attendant les festivités, un concours photo d’arbres remarquables est organisé jusqu’au 18 novembre prochain. Les habitants peuvent ainsi envoyer une photo de leur arbre à la Régie Communale Autonome Douroise pour y participer. Le règlement du concours est disponible sur demande auprès de cette dernière.