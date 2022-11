Dour : il menace son ex-compagne en lui envoyant des photos de cercueils

Paul, originaire de Dour (prénom d’emprunt) a vraisemblablement eu dû mal à tourner la page de sa relation passée. Consommateur d’alcool, à son plus grand regret, et après avoir appris que sa compagne entretenait une relation extraconjugale avec… son beau-frère, l’homme de 41 ans a véritablement perdu pied. Il a commencé crescendo à harceler et menacer les deux parties du 19 mai 2021 au 8 février 2022.

Présent au tribunal correctionnel de Mons pour s’expliquer des faits, le prévenu a totalement reconnu les différentes préventions. "Aujourd’hui, je n’ai plus aucun contact avec eux et je consomme plus aucune goutte d’alcool", a-t-il indiqué Paul à la juge Neroni."J’avais des difficultés à accepter cette nouvelle relation. Pour moi, la séparation n’avait pas lieu d’être. J’étais sur un nuage", a poursuivi Paul.

"De peur, ma cliente fermait les portes et les fenêtres de son habitation"

Selon Me Van Cranenbroeck, avocate de la partie civile, Paul se rendait au domicile de sa compagne, la suivait en voiture, la harcelait par téléphone, la menaçait de se suicider et de lancer des briques sur so véhicule. Pire encore, il prenait des photos d’elle et les publiait sur les réseaux sociaux. Pour le moins macabre, il envoyait également à la victime des photos de cercueils.

"De peur, ma cliente fermait les portes et les fenêtres de son habitation", a-t-elle déclaré sans sa plaidoirie. "Avec sa fille, elles ont vécu un véritable enfer. Désormais, il semble avoir une accalmie entre eux, j’ose espérer que cela dure".

Le représentant du ministère public a requis une peine d’un an de prison à l’égard du prévenu.

Pour la défense, l’homme a aujourd’hui fait le deuil de cette séparation. "Paul avait déjà des problèmes avec l’alcool durant les 20 ans de relation qu’il a entretenu avec la victime. Quand son beau-frère est parti vivre avec son ex-compagne, tout son univers s’est écroulé et il s’est réfugié davantage dans la consommation d’alcool". Un sursis probatoire a été sollicité.

Le jugement sera prononcé le 6 décembre.