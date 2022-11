Une enquête publique lancée pour la création de six éoliennes à Quévy

Les projets éoliens ont le vent en poupe à Quévy. La société Storm et les coopératives citoyennes CLEF et Émissions zéro ont introduit le 28 septembre dernier une demande de permis unique pour la construction et l’exploitation d’un parc de six éoliennes d’une puissance totale de 39,6 MW. L’enquête publique a débuté le 31 octobre et prendra fin le 30 novembre. Pendant cette période, le dossier est consultable au sein des administrations communales de Quévy, Colfontaine, Dour, Honnelles, Frameries et Mons.

"Notre projet éolien s’implante en terrains agricoles, à l’est de la ligne de chemin de fer Bruxelles-Quévy, entre les entités de Quévy-le-Grand, Quévy-le-Petit, Blaregnies, Aulnois et Goegnies-Chaussée, à 1,1 km de la frontière française", indique la société Storm. "Avec une hauteur de 183 mètres par pale levée et un rotor de 155 mètres de diamètre, les éoliennes pourront alimenter 20 875 familles en électricité verte et éviter des émissions de 33 000 tCO2 par an."

Pour que les citoyens puissent en savoir plus, des ateliers d’information auront lieu. "Les résultats de l’étude d’incidences et les possibilités de participation citoyenne seront présentés lors d’une journée d’information”, poursuit la société Storm. "Elle aura lieu le 15 novembre prochain entre 16 et 21 h. Les ateliers se tiendront au sein de la salle “Chez nous” à Aulnois."

Pour pouvoir participer, les citoyens sont invités à prendre contact avec la société par mail à l’adresse : info@emissions-zero.coop en précisant le créneau horaire souhaité et le nom des participants. Des groupes de huit personnes seront ensuite constitués.

Ce nouveau projet s’ajoute donc à ceux de la société Ventis qui procède à des travaux permettant l’extension du parc existant et Luminus qui souhaite s’implanter sur la petite commune rurale. L’implantation d’un parc de huit éoliennes est en effet envisagée entre les villages d’Havay, de Givry et de Villers-Sire-Nicole par cette dernière.