Le Street Food Village de retour à Dour pour une version hivernale

Après la première édition du Street Food Village, Dour va accueillir la version d’hiver les 9, 10 et 11 décembre prochains. Plus de 16 foodtrucks dédiés aux métiers de bouche et sur le thème de Noël prendront leurs quartiers sur la Grand-Place de Dour pour l’occasion. Ils ne seront pas seuls puisque de nombreuses animations seront également au programme. Patinoire, parade de Noël, concerts,… raviront petits et grands.

"Notre concept est de proposer un événement local, familial et convivial durant lequel différents Foodtrucks seront présents pour proposer leurs spécialités aux visiteurs. Durant toute la journée, des animations et des artistes pour tous les âges seront sur place afin d’agrémenter leur visite", indiquent les organisateurs. "Une nouvelle édition se prépare à accueillir les saveurs de Noël."

Après le succès de la première édition, les organisateurs ont donc décidé de remettre le couvert pour cette seconde édition. Alors que les préparatifs se poursuivent, trois foodtrucks ont déjà confirmé leur présence. "La Tiote Fringale nous a confirmé sa présence pour l’événement. Ils nous proposeront de savoureux hamburgers au foie gras garnis. COOK3RS sera également de la partie et proposera de délicieux hot-dogs garnis aux saveurs hivernales. Cougnoles maison, cannolis fourrés, crêpes et d’autres biscuits de fêtes seront quant à eux disponibles grâce à Buonomo Figlia", confirment les organisateurs.

Inutile de spécifier que de nombreux autres foodtrucks viendront ensuite compléter la liste des participants. L’événement sera une nouvelle fois organisé en collaboration avec la commune de Dour, l’Arc et Dour Centre-Ville.