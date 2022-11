Quaregnon : disparition inquiétante de Christophe Adam, 45 ans

L'homme de 45 ans a quitté son domicile rue Paul Pastur le 3 novembre et n'a pas donné de nouvelle depuis.

LA zone de police Boraine a communiqué ce jeudi un avis de disparition inquiétante. Il concerne Christophe Adam qui a quitté son domicile de la rue Paul Pastur à Quaregon le 3 novembre dernier. Il circule à bord d'une Skoda Roomster grise portant l'immatriculation 1UXQ 056.

Au moment de sa disparition, il était vêtu d'un pantalon de training noir, d'une veste zippée rouge portant l'inscription "Belgium" au dos et de baskets Adidas montantes aux teintes noires, bleues et dorées et aux lacets rouges.

Christophe Adam est âgé de 45 ans, il porte des lunettes, mesure 1,70 mètre, pèse 80 kg et est de corpulence mince. Ses cheveux sont châtains et coupés courts à la brosse.

Si vous avez vu Mr Adam ou si vous savez où il se trouve, appelez le 065/619 619.