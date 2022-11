L’âge de Bière, le nouveau spectacle d’Éric Boschman, présenté au Farmery Store

C’est un événement que les amateurs de boissons houblonnées devraient apprécier. Le 16 décembre prochain à 20 heures, Éric Boschman présentera son spectacle, L’âge de bière, au sein du Farmery Store. Le public savourera “un spectacle autour de la bière de nos brasseries, de ses spécificités et de ses histoires, mêlant délires verbaux, jeux de mots scabreux mais toujours depuis un angle décalé, tranchant et ironique. ”

Pour Éric Boschman, il s’agit en quelque sorte d’une continuité. Relativement incollable sur le sujet, ce dernier avait en effet déjà présenté son “wine man show” consacré au vin. Permettre au public de s’attarder davantage à un produit bien de chez nous, véritablement ancré dans la culture belge sans pour autant que tous les amateurs n’en connaissent les secrets, coulait de source pour le sommelier.

Pour le Farmery Store, l’accueillir au sein de l’atrium était tout aussi logique. En effet, la coopérative, créée fin 2019, avait permis l’ouverture du premier marché couvert de la région de Mons-Borinage et regroupe aujourd’hui plus de 160 producteurs en circuit-court… Valoriser ceux-ci reste l’objectif premier de cette dernière. “Le public pourra déguster trois bières : une gueuze, une triple et une saison, trois bières typiquement belges et locales, ayant du caractère”, souligne la coopérative.

“Un verre à dégustation particulièrement élaboré pour mettre la bière en valeur, le Di’BinHops, une création belge, sera offert. ” De quoi pousser les derniers hésitants à franchir le pas d’aller assister au spectacle d’Éric Boschman, élu meilleur sommelier de Belgique en 1988 et désormais considéré comme une référence dans l’univers du vin et de la bière en Belgique.