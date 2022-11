Le village givré de Noël de retour à Thulin pour les fêtes de fin d’année

La crise sanitaire va impacter bon nombre de communes dans la mise en place de leur fête de fin d’année. Alors que certaines ont tout bonnement annulé leur marché de Noël, d’autres réfléchissent à des alternatives plus économiques. Dans les Hauts-Pays, Quiévrain s’est positionné en maintenant ses illuminations, son cortège et son marché de Noël. Du côté de la commune de Hensies, le village givré de Noël sera bel et bien de retour à Thulin. De nombreuses animations seront au rendez-vous tout au long de l’événement qui s’étalera du 8 au 11 décembre.

Les Hensitois et plus particulièrement le village de Thulin accueillera à nouveau le village givré de Noël cette année. Du 8 au 11 décembre, marché de Noël, animations, illuminations, manèges ou encore concerts et bien d’autres surprises animeront la Grand-Place. Plus de 2 500 m2 seront ainsi aménagés pour accueillir petits et grands. Plusieurs artistes bien connus dans la région seront également de la partie. C’est le cas notamment de Mademoiselle Luna, Miss Maily B, Worms ou encore Priscillia et son show Disney, Rosa qui chantera Annie Cordy et la Môme Piaf.

"Le marché de Noël aura, comme à son habitude, bel et bien lieu les 8, 9, 10 décembre. 15 chalets seront mis en place pour l’occasion", indiquait Eric Thomas, échevin des Fêtes à Hensies. "Nous maintiendrons également les illuminations de Noël en restant raisonnable afin de ne pas faire exploser le budget. La piste de luge sera quant à elle supprimée. Elle sera tout de même remplacée par un petit train en tourniquet ainsi qu’un tourniquet avec des chaînes. De nombreuses animations seront également organisées."

Pas de gros changements donc pour les habitants qui pourront ainsi vivre pleinement leurs fêtes de fin d’année. Quelques kilomètres plus loin, à Quiévrain, la décision était déjà tombée. Du 16 au 18 décembre, le marché de Noël prendra ainsi place accompagné de concerts, de sa grande parade de Noël et de bien d’autres animations.