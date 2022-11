Quaregnon : un ancien inspecteur de police rédigeait de faux procès-verbaux pour "rendre service"

Père de sept enfants et ancien inspecteur de police, Bertrand (prénom d’emprunt), originaire de Quaregnon comparaissait à la barre du tribunal correctionnel de Mons pour faux et usage de faux dans le cadre de sa fonction.

Possédant de nombreux contacts avec le milieu criminel, le prévenu fournissait à des malfrats des informations sensibles voire confidentielles notamment, sur différents contrôles à venir, menés par les services de police.

L’homme de 37 ans consultait également de manière illégale et à de nombreuses reprises, des informations sur diverses personnes ou encore sur des plaques d’immatriculation.

Plus de vingt ans dans la police, le prévenu prenait de gros risques et n’allait pas de main morte dans ses agissements. Il rédigeait des faux procès-verbaux au profit de son cousin qui venait de perdre son certificat de d’immatriculation, de son beau-fils ou encore d’un entraîneur de basketball.

"J’ai agi de la sorte pour rendre service", a confié Bertrand à la barre. "Je n’avais aucune raison de nuire. Aujourd’hui, je regrette amèrement les faits".

D’après le représentant du ministère public, l’ancien inspecteur qui a désormais rangé son uniforme, minimise la gravité des préventions. "C’est à cause de personnes comme cela que des associations criminelles peuvent fonctionner".

Une peine de trois de prison a donc été requise à l’encontre de ce père de famille. "Le prévenu ne peut plus jamais porter d’uniforme, on ne peut absolument plus lui faire confiance. Il connaissait les conséquences de ses actes et il s’est fortement brûlé les ailes".

Désormais, Bertrand suit une formation pour devenir accompagnateur de train. Son conseil a sollicité une suspension simple du prononcé ou un sursis.

Le jugement sera prononcé le 23 novembre prochain.