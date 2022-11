Du mapping vidéo sur trois bâtiments communaux de Saint-Ghislain pour les fêtes de fin d’année

Les fêtes de fin d’année se préparent doucement dans l’ensemble des communes de la région. Dans la Cité de l’Ourse, le marché de Noël proposé pour la première fois l’an dernier sera bel et bien réorganisé du 16 au 18 décembre, compte tenu du succès rencontré lors de sa première édition. Mais le syndicat d’initiative, chargé de l’animation commerciale, de la mise en exergue du patrimoine communal et des illuminations de fin d’année, a souhaité voir plus grand.

“Ce sera une grande première mais le projet est pensé pour être maintenu les années suivantes”, annonce Françoise Clément, secrétaire du conseil d’administration du syndicat d’initiatives. “Un mapping est prévu sur les façades de trois bâtiments, à savoir l’ancien hôtel de ville, qui vient d’être rénové, l’église Saint-Martin de Saint-Ghislain et la tour Ockeghem, dont les travaux seront prochainement terminés."

Depuis la bibliothèque communale

Pour mettre en lumière ces trois édifices, la salle d’animation de la bibliothèque communale sera réquisitionnée. “Il n’y a que de là que la projection sur les trois façades est possible. De décembre jusqu’au début du mois de janvier, cette salle sera donc inaccessible puisqu’elle accueillera le matériel de projection. D’un point de vue technique, les fenêtres ne seront entrouvertes que pour la durée de la projection, soit un maximum de 2 h 30 par jour."

La pièce dédiée à la projection sera par ailleurs isolée “afin que l’éventuelle déperdition de chaleur ne puisse se faire sentir dans les pièces voisines." Le syndicat d’initiative se défend dès lors de ne pas être attentif au contexte énergétique actuel. “D’un point de vue énergétique, cela représente une dépense de 0,80 euro par jour et par projection jusqu’au 31 décembre et de deux euros par jour et par projection à partir du 1er janvier jusqu’au 8 janvier. La société qui a remporté le marché est tenue d’utiliser du matériel performant et le moins énergivore possible."

Le coût du projet, soit un total de 15 000 euros, est quant à lui supporté via un budget spécifiquement dédié aux animations de fin d’année. “Les crises s’enchaînent et on estime qu’il est aussi bénéfique de pouvoir proposer quelques animations en centre-ville à la population, en période de fin d’année, d’autant que cela nous permet également d’attirer du monde en ville et donc de soutenir nos commerçants locaux."

À ce mapping et au marché de Noël s’ajouteront encore d’autres animations. Un conte de Noël sera par exemple projeté durant la période dudit marché. Les classiques illuminations seront maintenues dans le centre-ville du 4 décembre au 10 janvier tandis que les sapins de Noël feront leur apparition dans les rues commerçantes et sur les différentes places de l’entité saint-ghislainoise.