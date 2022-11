Honnelles, seule commune à avoir quitté le dispositif Accueil Temps Libre (ATL)

Les enfants honnellois ont bien failli ne pas pouvoir bénéficier d’un service d’accueil extra-scolaire cette année. Une solution de dernière minute avait toutefois pu être trouvée pour soulager quelque peu les parents. Pour que le problème ne se représente plus à l’avenir, le conseil communal s’était réuni pour se pencher sur la situation de l’asbl Accueil Extrascolaire afin de la replacer sous le giron communal comme cela était le cas avant 2020. Cela permettrait ainsi aux conseillers communaux de ravoir un droit de regard sur les comptes de cette dernière afin de pouvoir l’aider en cas de difficulté financière.

La députée-bourgmestre, Jacqueline Galant, est revenue sur ces événements au travers une question écrite adressée à la ministre de l’Enfance, Bénédicte Linard. “L’accueil extrascolaire est régi par le décret Accueil Temps Libre (ATL) qui organise la coordination de l’accueil des enfants durant le temps libre et soutient les opérateurs de l’accueil extrascolaire. Ce décret confie à la commune, au cœur des réalités de terrain, la mission de coordonner l’offre d’accueil sur son territoire. Les communes constituent le pivot du dispositif et doivent également pouvoir intervenir en cas de difficultés observées”, rappelle la députée. “Récemment, plusieurs articles de presse ont été publiés concernant l’ASBL Extrascolaire à Honnelles qui a écrit à la commune pour informer de la fin des gestions des lieux d’accueil si le subside communal n’augmentait pas. Son président a déclaré que cela fait suite à la perte des aides ONE (19.000 €) et du retrait du label ATL (Accueil temps libre). 4 emplois seraient menacés de licenciements. ”

“Avez-vous eu contact avec l’ASBL Extrascolaire d’Honnelles ? En tant que Ministre en charge, quelle est votre vision de la situation ? Dans le domaine de l’ATL en particulier, des difficultés existent pour la Fédération Wallonie-Bruxelles de faire exercer ses missions. La législation étant en effet de la FWB mais par conséquent imposée à un acteur local, le plus souvent la commune, qui lui sous-traite à une/des associations. Or la commune peut décider selon ses finances de diminuer certaines aides ou moyens octroyés, et ainsi mettre à mal le travail de l’association. Comment faire pour éviter cela ? Que faire si ces cas devaient se multiplier ? Comment concilier tout cela dans le défi ATL ? Comment avancer dans la réforme ATL prévue face aux réalités de terrain où des communes souffrent financièrement ? ”, se questionne Jacqueline Galant.

Les contacts avec la commune de Honnelles avaient bel et bien eu lieu jusqu’au moment où la commune a décidé de mettre fin à la convention de coordination ATL. “La commune de Honnelles avait mis en place le dispositif de coordination ATL sur son territoire et était liée à l’ONE par une convention de ce type. Suite à des manquements persistants dans la mise en œuvre de la coordination ATL et au non-respect de la convention, l’ONE a pris la décision de mettre fin à cette convention en février 2022”, répond la ministre Linard. “Il est donc vrai que l’ASBL Accueil extrascolaire honnellois a perdu son agrément et son droit à la subvention des suites de la fin de la convention ATL entre l’ONE et la commune de Honnelles. Par contre, la charge de la coordination ATL n’était plus du ressort de l’ASBL depuis le 1er avril 2021. La commune de Honnelles ne m’a pas, à ce jour, contactée et n’a pas souhaité entamer un recours suite à la perte de son agrément. ”

Le cas de la commune de Honnelles est cependant un cas exceptionnel au niveau de la région. “La situation à Honnelles constitue une exception à l’échelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Près de 250 communes ont à ce jour une convention ATL avec l’ONE et durant ces cinq dernières années, seule la commune de Honnelles est sortie du dispositif ATL, alors qu’en moyenne deux nouvelles communes le rejoignent chaque année. Les travaux de la réforme ATL en cours se pencheront sur les questions relatives à la coordination ATL dans les communes. Le groupe de travail prévu à cet effet débutera d’ailleurs durant ce mois d’octobre. La composition de la commission transversale et des différents groupes de travail vise la pluralité des points de vue et la prise en compte des réalités propres à chaque catégorie d’acteurs en matière d’ATL”, conclut la ministre.