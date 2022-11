Jurbise : le groupe Soudbirds sort Welcome, son premier album

Les choses s’accélèrent pour Zelda, Hugo et Noa, du groupe The Soundbirds. Après avoir été de toutes les scènes ces derniers mois, les musiciens sortent, ce samedi 19 novembre, leur premier album intitulé Welcome. Ce dernier rassemble six titres originaux, écrits par Zelda et mis en musique par le trio. Résolument rock, il pourrait marquer le début d’une belle aventure pour les trois comparses qui espèrent se faire un nom dans le milieu.

“Le groupe est né en août 2020 et était initialement un duo, que je formais avec Hugo”, explique Zelda Veugelen. “On était plutôt sur un registre folk-rock. L’arrivée de Noa en tant que batteur en avril dernier nous a permis de nous tourner vers un répertoire réellement plus rock.” À l’époque du confinement, crise covid oblige, Zelda avait eu l’occasion de participer au Festival virtuel de Jurbise, commune au sein de laquelle elle réside.

“Ça m’a permis d’avoir un peu plus de visibilité, ça a peut-être contribué à booster un peu le projet. ” Ces derniers mois, quelque 20 concerts ont été donnés par le jeune groupe. “Dont certains importants : le concert du Beatles Day, les 20 ans de l’Auberge de jeunesse de Mons, la ducasse d’Erbisoeul, la ducasse de Quévy, la rentrée de l’UMons,… Et on a encore quelques dates planifiées dans les prochaines semaines."

Ce samedi soir, c’est à la Lorgnette, café situé sur la place de Mons, que les trois amis célébreront la sortie de leur album. Un moment qu’ils apprécieront d’autant plus après avoir multiplié les démarches pour en arriver là. “Sortir un album n’est pas chose aisée lorsque l’on débute car on n’a pas forcément les bons contacts. Il faut trouver un bon ingé son, louer les studios d’enregistrement,… De notre côté, j’ai eu la chance d’avoir des réductions sur ce dernier poste, grâce à des amis avec qui j’ai fait le conservatoire. Sans ces rabais, ça coûte vraiment un bras !"

In fine, quatre titres ont été enregistrés en studio à Bruxelles et deux à Tournai, avec deux ingénieurs son différents. “On a aussi tourné deux clips. On est totalement surexcités par cette sortie. On a eu les albums entre les mains début de semaine et depuis, on ne les lâche plus ! (rires)” Plusieurs titres originaux sont en cours d’écriture. Le groupe espère les finaliser rapidement et reprendre le chemin des studios dès que possible.