Le Plan Local de Prévention de Wihéries augmente ses effectifs pour encore plus de sécurité

Depuis 2018, le village de Wihéries est bien gardé grâce au Plan Local de Prévention (PLP) qui veille à faire remonter tous les agissements suspects auprès de la police locale. Afin de continuer à garantir au mieux la sécurité des habitants, une séance d’information s’est tenue ce week-end afin de compter de nouveaux membres parmi cette organisation. Une réunion qui a eu le mérite de rencontrer un franc succès puisque 13 nouveaux adhérents ont pu être recrutés.

“J’ai fondé en 2018 le Plan Local de Prévention de Wihéries afin de garantir la sécurité des habitants du village”, indique Jean-Philippe Plichard, coordinateur du PLP. “L’objectif du PLP est de relayer tous les agissements suspects, repérés par les citoyens, auprès de la police locale. Je me charge de filtrer les informations. Lorsque les agissements sont constatés par de nombreuses personnes, je préviens alors la police via une ligne téléphonique qui me met directement en relation avec elle. Notre travail a déjà porté ses fruits puisque deux faux démarcheurs ont pu être arrêtés l’année dernière. Il y a trois ans, une dame qui se faisait passer pour une membre d’une association s’occupant d’enfants défavorisés a également pu être interpellée et arrêtée par la police. ”

Plusieurs raisons ont poussé Jean-Philippe à lancer son PLP. “Après le décès d’un ami, que je considérais comme un frère, au carrefour Saint-Homme de Thulin, je me suis battu pour faire sécuriser les lieux. Cela a finalement abouti à la mise en place de feux rouges”, poursuit Jean-Philippe Plichard. “Je me suis ensuite dit qu’il serait bien de créer un Plan Local de Prévention à Wihéries pour également sécuriser les citoyens. J’ai alors entrepris les démarches auprès de la police et du bourgmestre avec qui je reste en contact. ”

Comme toute association ou collectif, le PLP a besoin de membres pour pouvoir agir efficacement. Une réunion d’information a donc pris place ce samedi afin d’agrandir les effectifs. “Plus il y a de membres, plus la sécurité des habitants de Wihéries sera assurée. En 2018, nous avions 12 membres actifs au sein du PLP. Grâce à la réunion d’information de ce week-end, nous avons pu augmenter nos effectifs de 13 personnes. Les seules conditions pour nous rejoindre sont de posséder un certificat de bonne vie et mœurs, ne pas être en politique et ne pas être raciste afin d’être le plus neutre possible”, conclut Jean-Philippe Plichard.