L’ensemble des matchs de la coupe du monde à suivre au sein de la maison du peuple de Thulin

C’est parti pour la coupe du monde 2022 ! Alors que certains ont décidé de boycotter cette édition pour des raisons d’éthique évidentes, d’autres ont déjà suivi le match d’ouverture ce dimanche, opposant le Qatar à l’Équateur. Certains Hensitois auront peut-être décidé de suivre la rencontre au sein de la maison du peuple de Thulin. Cette dernière a en effet décidé de diffuser l’ensemble des rencontres du mondial sur grand écran.

“Nous voulions mettre des actions en place pour soutenir notre équipe nationale”, confie le gérant de la maison du peuple de Thulin. “Nous savons que des problèmes d’éthique touchent cette coupe du monde. Ces rendez-vous sont néanmoins l’occasion de se retrouver et de faire la fête à l’heure où la conjoncture actuelle le permet peu. L’attribution du mondial et tous les problèmes qui en découlent sont malheureusement actés, nous ne pouvons rien changer. De nombreuses personnes suivront de toute façon les matchs, c’est pourquoi nous avons décidé de diffuser l’ensemble des matchs de la coupe du monde malgré les polémiques. ”

Reprise il y a un an à peine, la maison du peuple de Thulin va donc vivre au rythme du mondial lors de ces mois de novembre et décembre. L’occasion pour les patrons de se faire connaître davantage. “Notre café est un lieu familial et convivial situé au cœur du village de Thulin. Notre objectif est donc de faire bouger le village en organisant des événements. Tout le monde est le bienvenu pour venir vivre les matchs et s’amuser”, poursuit le gérant de la maison du peuple.

Entre 120 et 130 personnes peuvent être accueillies dans les locaux de la maison du peuple de Thulin. Si elles restent debout, 300 personnes peuvent s’y rendre. Pour pouvoir vivre les matchs au mieux, plusieurs actions seront mises en place. “Lors des premières 60 minutes des matchs des Belges, une action une bière achetée, une bière offerte sera mise en place en collaboration avec Inbev. Après le match, cette action sera également reconduite. Nous organisons également une action propre à l’établissement qui consiste en la mise d’un euro pour pronostiquer le résultat final du match. Celui qui trouve le bon score aura droit à un mètre de bières gratuit”, conclut le gérant de la maison du peuple.