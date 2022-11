Une moto flashée à 115 km/h au lieu de 50 à la rue de Dour à Boussu

Les distractions au volant provoquent de nombreux accidents chaque année en Belgique. Du 17 au 20 novembre, la zone de Police Boraine a participé à la campagne destinée à lutter contre ce fléau. Parmi les mauvais comportements ciblés il y a avait bien entendu l’usage du GSM. Il est important de rappeler que les risques d’accident sont multipliés au minimum par trois pour un appel, et par dix pour l’envoi d’un message.

Durant cette campagne, 147 personnes ont été contrôlées. 15 d’entre elles utilisaient leur GSM au volant. Plus inquiétant encore, 16 personnes lisaient un livre, se maquillaient, etc au volant. 31 PV ont donc été rédigés et deux permis ont été retirés.

Mais les distractions au volant ne sont pas les seules causes d’accidents. La vitesse en est aussi responsable. C’est pourquoi des contrôles radars sont régulièrement menés sur le territoire de la police boraine. “Hier, notre radariste a enregistré, sur des tronçons où la vitesse maximale est fixée à 50 km/h, une vitesse de 94 km/h à la rue de Chièvres à Sirault. Une moto et une voiture détiennent les records de la journée à la rue de Dour à Boussu où le deux-roues a été contrôlé à 115 km/h et la voiture à 94 km/h. Enfin, à la rue Ferrer de Frameries, la vitesse maximale enregistrée était de 87 km/h”, indique la zone de police boraine.

Du côté de la zone de police de Mons/Quévy, les résultats sont plus rassurants. Du vendredi, 61 véhicules ont été contrôlés. 56 conducteurs étaient négatifs et 5 positifs au test d’alcoolémie. Trois défauts de contrôle technique, trois perceptions immédiates pour circulation en sens interdit, passage au feu rouge et excès de vitesse et un défaut de permis de conduire avec immobilisation du véhicule ont été constatés.

Le dimanche, quatre perceptions immédiates pour GSM au volant, deux défauts de contrôle technique, une circulation en sens interdit et un défaut de permis de conduire avec immobilisation du véhicule ont été sanctionnés.

L’opération de contrôles était menée à Mons intra et extra-muros, aux Grands Prés, à Saint-Symphorien, Jemappes, Cuesmes, Ciply, Mesvin et Hyon. "Bilan plutôt positif pour notre Zone de Police qui encourage les citoyens à demeurer attentifs au volant et rappelle qu’une conduite prudente sauve des vies", conclut la police de Mons/Quévy.