Le Doux Rire Festival rempile pour une seconde édition

On prend les mêmes et on recommence. C’est un peu la philosophie de Romain Ledant, organisateur du Doux Rire Festival, qui a décidé de ne rien changer à son concept de soirée dédiée à l’humour. L’objectif restera également le même puisque tous les genres humoristiques seront présents à travers les six artistes et l’apprenti du Borinage Comedy Club afin d’attirer des spectateurs de tous azimuts. Seul changement cette année : l’asbl qui bénéficiera des bénéfices engendrés.

Après les retours positifs reçus à l’issue de la première édition, les organisateurs n’avaient pas de raison de changer le concept. “Pour cette deuxième édition, nous avons décidé de garder le même concept que l’année dernière. Le Borinage Comedy Club se chargera ainsi de la première partie avant de faire place aux six artistes présents cette année. Nous avons tout de même essayé d’améliorer l’événement en travaillant sur la qualité des artistes. La line-up sera ainsi composée de Freddy Tougaux et Dave Parcoeur qui étaient déjà présents lors de la première édition. Ils seront accompagnés de Bénédicte Philippon (ancienne Pouf sur la RTBF), Nikoz, Funky Fab et Youri Nawara. ”

Les bénéfices avaient permis, l’année dernière, d’emmener les jeunes de l’asbl Les Glanures de partir en voyage scolaire. Cette année, une autre asbl sera mise à l’honneur. “Nous voulons garder l’esprit caritatif de l’événement. Nous ne pouvons pas encore révéler le nom de l’asbl qui récoltera les bénéfices mais nous pouvons d’ores et déjà dire qu’elle œuvre pour permettre aux personnes en fin de vie de réaliser leur dernier souhait. Des ambulances et du personnel de l’asbl permettent, par exemple, à ces personnes d’aller voir la mer ou simplement voir leur petit-enfant jouer au football”, poursuit Romain Ledant.

L’année dernière, l’événement avait attiré 315 personnes. Sans les restrictions covid de l’année dernière, l’organisateur espère faire salle comble en accueillant 370 personnes au sein du Centre culturel de Dour tout en gardant l’esprit convivial et familial. La seconde édition aura lieu le 11 février à 20h. Les préventes sont déjà disponibles sur la page Facebook de l’événement et sur le site du Centre culturel. Les places sont disponibles au prix de 20 euros en prévente et de 25 euros sur place. Les moins de 12 ans devront quant à eux débourser 15 euros.