Lauriane Carlier quitte la majorité honnelloise

Des bruits de couloir l’annonçaient, c’est désormais officiel, Lauriane Carlier, première échevine à Honnelles, a décidé de démissionner de ses fonctions. Sa décision sera actée lors du prochain conseil communal, quatre ans après avoir prêté serment. Pour la remplacer, Quentin Crapez reprendra le rôle de premier échevin et Quentin Moreau passera de conseiller communal à échevin. Carine Simon fera quant à elle son entrée au sein du conseil communal.

Plusieurs raisons ont poussé Lauriane Carlier à démissionner de ses fonctions. “Le rôle de première échevine demande de s’investir dans de nombreux et beaux projets, très prenants, mais qui demandent une grande disponibilité et de temps à la commune. Aujourd’hui, il m’est difficile de jongler entre vie professionnelle, vie familiale et vie politique”, indique-t-elle sur les réseaux sociaux avant de poursuivre.

“Avant les élections, avec Pierre, nous avons créé une magnifique pension pour chevaux qui accueille une trentaine d’individus à soigner quotidiennement. Toujours avant les élections, nous avons également fondé l’asbl Mabea au sein de laquelle je travaille à mi-temps. Depuis lors, nous avons le bonheur d’avoir deux merveilleux enfants en bonne santé, qui ont besoin de leur maman. Je suis une perfectionniste et j’aime me donner à 100 % dans tout ce que j’entreprends. Aujourd’hui, je ne me sens plus au top de mes performances dans aucun de mes rôles”, confie-t-elle.

Pour cette fin de mandat, c’est donc Quentin Moreau qui prendra le relai de l’ancienne échevine. D’après nos informations, Lauriane Carlier reste en disponibilité en cas de besoin. Elle n’exclurait d’ailleurs pas de se représenter aux prochaines élections communales.

Pour rappel, durant ces quatre dernières années, Lauriane Carlier siégeait au sein du collège communal en tant qu’échevine en charge de l’emploi et formation, de la santé publique, de la famille, des personnes handicapées, de l’intergénérationnel, de l’agriculture, du bien-être animal, de la jeunesse, des anciens combattants, des eaux et forêts ainsi que du contrat de rivière.