Meurtre à Frameries : le mandat d’arrêt du fils, coupable de parricide, confirmé par la chambre du Conseil

Un terrible drame s’est produit dimanche dernier à Frameries où le corps de Daniel, 67 ans, avait été retrouvé sans vie. Alors que les circonstances du décès et la façon dont la victime a perdu la vie restaient floues au début de l’enquête, le fils, âgé de 42 ans était finalement apparu comme principal suspect. Il a d’ailleurs été inculpé de parricide, bien qu’il dise ne se souvenir de rien. Un mandat d’arrêt avait alors été délivré à son encontre et vient d’être confirmé par la chambre du Conseil.

Ce mardi, on apprenait ainsi que le fils de Daniel, déjà considéré comme le principal suspect, a été inculpé de parricide. Un mandat d’arrêt a été délivré et l’inculpé était donc en prison. “Lors de ses différents interrogatoires, le fils disait ne plus se souvenir des faits”, nous avait confié le parquet de Mons. “Il n’est donc pas en aveu.”

Le fils avait donc été inculpé de parricide mais l’enquête continue. “De nombreux témoins doivent encore être interrogés et une expertise psychologique doit encore être effectuée sur l’inculpé.”

Ce dernier devait passer devant la chambre du Conseil ce vendredi pour confirmer ou infirmer son mandat d’arrêt. “La chambre du Conseil a confirmé le mandat d’arrêt”, rapporte le parquet de Mons ce vendredi.

Pour rappel, les causes de la mort seraient vraisemblablement liées à une strangulation. “La thèse de d’égorgement a été complètement écartée.”

Pourtant, ce dimanche, les voisins avaient évoqué la présence de sang en grande quantité sur le fils de la victime qui avait donné l’alerte. “D’après les premières constatations des médecins légistes, la victime aurait effectivement reçu plusieurs coups préalables au décès mais ceux-ci ne seraient pas la cause de la mort.”