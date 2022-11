30 chalets au rendez-vous du marché de Noël de Hornu

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas. Certains citoyens, amateurs de cette période, décomptent d’ailleurs les jours. Comme à son habitude, la commune de Boussu va prévoir un marché de Noël et de multiples animations pour l’occasion sur la place d’Hornu. Le programme des festivités vient de se dévoiler.

“Abracadabra, d’un coup de baguette magique, la place d’Hornu revêt ses habits de fête pour accueillir petits et grands dans une ambiance féerique. Du 16 au 18 décembre prochains, plus de 30 chalets de Noël regorgeront d’idées cadeaux, de surprises, de produits de bouche et de boissons de saison, pour le plaisir de tous”, indique la commune de Boussu. “Chants de Noël, Groupe Gospel et Artistes reconnus se produiront, et c’est une première, en l’église Saint-Martin. Les diverses animations organisées sur la Place vous plongeront dans l’atmosphère des fêtes de fin d’année. Notre invité de marque, le Père Noël, a déjà confirmé sa présence durant les quatre jours. Les enfants pourront profiter des loges foraines et de la piste artificielle de ski de fond. ”

Le programme du vendredi prévoit l’ouverture officielle du Marché de Noël à 17h qui sera suivie de la prestation de la chorale de l’école du Centre-Hornu. Ce seront ensuite les Majorettes de Boussu, la chorale Les Poly’sons d’Estinnes-Au-Mont et le concert de Leo Rizzuto qui compléteront le programme de la journée. Des spectacles d’artistes de rue auront lieu en parallèle.

Le lendemain, l’ouverture du marché de Noël se tiendra à 17h. Deux concerts seront ensuite organisés à 19h et 20h30. C’est Diégo Gano qui ouvrira le bal avant de faire place au groupe gospel de Neema.

Enfin, le dimanche, le marché de Noël ouvrira ses portes une heure plus tôt pour pouvoir faire place aux majorettes de Boussu à 17h. Fedora chantera ensuite Disney à 18h. Les Canuso reprendront ensuite le répertoire gospel lors d’un concert cover. La journée se terminera en beauté par un feu d’artifice prévu à 22h.