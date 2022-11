Frameries lutte contre la fracture numérique grâce aux “digital buddies”, des citoyens bénévoles formés à l’inclusion numérique

La crise sanitaire et les confinements successifs auront une fois encore démontré l’importance de maîtriser ne serait-ce qu’un temps soit peu l’outil informatique. S’informer, rester en contact avec ses proches, échanger des photos, rédiger des e-mails et effectuer des démarches administratives, prendre des rendez-vous en ligne ou effectuer des achats, travailler,… Autant d’activités que les citoyens effectuent au quotidien, ou presque. Pour certains publics pourtant, la fracture numérique reste une réalité.

À Frameries, l’administration communale tente de lutter contre cette dernière. En collaboration avec Bibliothèques Sans Frontières Belgique (BSF), les Espaces Publics Numériques (EPN) de Frameries mettent en place des permanences personnalisées afin d’accompagner le citoyen dans le monde de l’informatique. Ces permanences sont assurées par des “digital buddies”, des citoyens bénévoles formés par BSF et sensibles à l’inclusion sociale et donc numérique.

Désinstaller une application, mettre des fichiers sur un drive, télécharger des documents de vacances, créer un album photo en ligne,… Autant de tâches dans lesquelles les citoyens qui en éprouvent le besoin peuvent être épaulés par Thomas et Mohamed, deux buddies qui offrent un peu de leur temps à ce projet. Ceux-ci seront présents à la bibliothèque de Frameries de 09 h 30 à 12 h 30 les 10 et 17 décembre, les 7, 14 et 28 janvier 2023, les 11 et 25 février ainsi que les 11 et 25 mars. Les rendez-vous sont indispensables via le 065/61 00 10 ou par e-mail via bibliotheque@frameries.be.

“Pour l’Administration communale de Frameries, l’inclusion numérique est l’affaire de tous”, précise Romy Cordivani, responsable communication pour la commune. “Maîtriser le numérique est devenu une compétence cruciale à l’heure actuelle. Nous avons d’ailleurs également lancé notre E-guichet. De nombreux documents administratifs sont désormais accessibles 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Mais pour cela, il faut pouvoir maîtriser le numérique. ”

Toujours dans la même optique, on notera que début d’année 2023, une nouvelle formation d’initiation sera proposée dans le cadre des ateliers EPN. Lors de la dernière séance, la semaine dernière, le programme était axé sur la découverte de l’ordinateur et de Windows, de la souris et du curseur et du clavier. Des exercices ont été proposés pour qu’ils assimilent la théorie exposée.