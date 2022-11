Deux personnes faisant l’objet d’une ordonnance de capture interpellées par la zone de police Boraine

La zone de police Boraine a eu bien du travail la semaine dernière. Deux individus ont en effet été interpellés, l’un mercredi et l’un vendredi, puisqu’ils faisaient l’objet d’une ordonnance de capture. Le samedi, ce sont deux amis qui ont été interpellés suite à une bagarre en état d’ivresse.

“Le mercredi 23 novembre, notre service Intervention a procédé à l’interpellation d’un individu, en séjour illégal, qui faisait l’objet d’une ordonnance de capture. L’individu a été déposé à la prison où il doit effectuer un séjour de 5 ans. Vendredi, c’est notre Brigade Anti-Criminalité qui a interpellé un trentenaire qui faisait lui aussi l’objet d’une Ordonnance de Capture pour une durée de 6 mois”, indique la zone de police Boraine.

Le lendemain de cette seconde arrestation, les équipes de la police Boraine étaient à nouveau sur le pont, à la rue de Valenciennes, pour s’occuper d’une affaire d’ivresse sur la voie publique… “Le 26 novembre vers 6h du matin, nos services ont été contactés pour une bagarre entre deux acolytes. À l’issue d'une soirée plus qu’arrosée, l’un des deux comparses, ne trouvant plus sa voiture, a accusé le second d’avoir comploté avec des amis à lui pour voler son véhicule. L’alcool aidant, le ton est monté et des coups ont été échangés. Ne nécessitant pas de soins, les deux acolytes ont été arrêtés pour ivresse sur la voie publique. Quant à la voiture de Monsieur… elle se trouvait sur le parking là où il l’avait lui-même stationnée avant de débuter sa “folle” soirée ! ”, conclut la zone de police Boraine.