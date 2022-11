Dour/Hensies : Après le projet de circuit motos, l’aménagement d’une zone de PME à nouveau sur les rails sur la ZAE “Portes des Hauts-Pays”

Plus de dix ans après l’abandon du projet de circuit motos sur la ZAE “Portes des Hauts-Pays” sur les communes de Dour et Hensies, un nouveau dossier a été présenté aux riverains. L’aménagement d’une zone de PME est en effet dans les cartons depuis de nombreuses années et a, enfin, été soumis à une enquête publique. Le conseil communal de Hensies est revenu sur ce dossier ce lundi.

Alors que le circuit motos de Dour et Hensies avait vivement fait réagir les habitants des villages de Hainin, Thulin et Elouges notamment, celui de l’aménagement d’une zone de PME semble être mieux accueilli par ces derniers. “Aucune réclamation n’a été envoyée à la suite de l’enquête publique”, indique Eric Thiébaut, bourgmestre de Hensies. “La demande de permis d’urbanisme d’IDEA pour la création des voiries menant à la zone de PME est donc passée au conseil communal pour approbation de notre part. ”

Le dossier de zone de PME ne date pas non plus d’hier. Peu de temps après l’annonce de l’abandon du projet de circuit motos, l’idée de créer une zone PME pour permettre l’implantation de nouvelles entreprises était en effet évoquée. Le dossier reprend donc désormais sa marche en avant.

“Le projet d’aménagement de cette zone de PME en lieu et place du projet du circuit motos avait été proposé à l’époque (NdlR : en 2010). La finalisation de ce projet a ensuite pris des années”, poursuit Eric Thiébaut. “L’IDEA arrive désormais avec une demande de permis d’urbanisme pour la création des voiries menant vers la zone de PME ainsi que la construction d’un rond-point entre Thulin et Hainin. ”

Bien qu’il soit à nouveau sur les rails, le dossier va encore devoir passer par de nombreuses démarches avant de voir le jour. Il est d’ailleurs impossible, à ce stade, de définir un agenda des travaux pour la création de cette zone de PME. Au niveau du budget de construction, les communes de Dour et Hensies ne devront pas débourser le moindre centime puisque tout se joue au niveau de la Région wallonne. Une nouvelle bonne nouvelle donc pour les habitants des deux communes.