La commune de Hensies se dote d’une cellule énergie pour aider ses citoyens à faire face à la crise

La crise énergétique touche de plus en plus de personnes qui se demandent parfois comment ils parviendront à régler leurs factures. Pour aider quelque peu ses citoyens, les communes mettent en place une série d’actions tout en veillant à faire diminuer leur propre consommation. La commune de Hensies a décidé d’agir en ce sens en créant une cellule énergie.

Plusieurs champs d’action sont dans le viseur de cette nouvelle cellule. “Nous avons créé une cellule énergie pour conseiller et aider les citoyens qui rencontrent des difficultés à régler leurs factures énergétiques. Plusieurs missions sont menées par cette dernière”, indique la commune de Hensies.

Quatre missions principales ont ainsi été définies. La première consiste à informer et orienter les citoyens sur les différentes aides proposées par les différents niveaux de pouvoir. La cellule énergie effectuera également les démarches éventuelles pour obtenir le statut de client protégé donnant droit au tarif social spécifique plus avantageux. Après une enquête sociale, elle se chargera d’utiliser les différents fonds mis à sa disposition. Enfin, une guidance sociale énergétique, un suivi financier des ménages et une aide à remplir les formulaires seront mis en place.

Toutes les personnes souhaitant profiter de cette nouvelle cellule énergie doivent absolument résider sur le territoire de la commune. Ils pourront ensuite prendre rendez-vous par téléphone au 065/76.73.67.

En parallèle à cela, la commune de Hensies veille à diminuer son empreinte énergétique pour réduire ses consommations. Le centre sportif de Thulin sera ainsi rénové grâce à des subsides wallons tout comme le complexe footballistique de Hensies. Ce dernier sera complètement revu pour accueillir les jeunes dans des conditions optimales.