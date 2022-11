Hensies : L’école du Centre prochainement équipée de panneaux photovoltaïques

Leur mise en place devrait avoir lieu au premier trimestre 2023 et permettra à la commune de faire d’importantes économies.

La commune de Hensies poursuit ses actions en vue de faire des économies sur sa facture d’énergie. Après le complexe sportif de Thulin, l’école du Centre a en effet été choisie pour accueillir des panneaux photovoltaïques. Un partenariat avec Neovia permettra leur mise en place.

“Des panneaux photovoltaïques vont être installés à l’école du Centre”, confie Eric Thiébaut, bourgmestre de Hensies. “Nous paierons annuellement un montant pour leur mise en place. Avec les résultats des économies que nous ferons grâce à ces nouvelles installations, nous devrions être rentables dans trois ans. L’ensemble des panneaux devrait être installé dans le courant du premier trimestre de l’année prochaine. ”

La commune, grâce à ce partenariat avec Neovia, poursuit donc ses actions pour réduire son empreinte énergétique. Pour rappel, elle a également récemment obtenu un subside de 625 000 euros par la Wallonie pour la rénovation énergétique du complexe sportif de Thulin. Cette dernière comprendra la mise en place de panneaux photovoltaïques ainsi que d’éclairage LED et le remplacement de la toiture et du chauffage. Le complexe footballistique de Hensies sera également rénové grâce à un subside de la Wallonie.

Du côté des citoyens, toute une série de services sont également proposés. La mise en place d’une cellule énergie vient d’ailleurs de voir le jour. Quatre missions principales lui ont été définies. La première consiste à informer et orienter les citoyens sur les différentes aides proposées par les différents niveaux de pouvoir. La cellule énergie effectuera également les démarches éventuelles pour obtenir le statut de client protégé donnant droit au tarif social spécifique plus avantageux. Après une enquête sociale, elle se chargera d’utiliser les différents fonds mis à sa disposition. Enfin, une guidance sociale énergétique, un suivi financier des ménages et une aide à remplir les formulaires seront mis en place.