Collision grave à Quiévrain entre deux véhicules : trois personnes blessées dont une gravement

L’accident s’est produit ce mercredi en début de soirée sur la N51 entre Quiévrain et Dour.

Il était aux environs de 19h15 ce mercredi lorsque les pompiers de Quiévrain et de Dour ont été appelés sur la N51, à une centaine de mètres des bâtiments de la banque ING.

Un accident s’était produit sur cette chaussée qui mène de Quiévrain à Boussu entre deux véhicules.

Un choc très violent. ©Zone de secours de Dour

Peu d’informations ont circulé concernant les circonstances exactes du spectaculaire accident qui s’est produit. Deux véhicules étaient impliqués et en tout, trois personnes ont dû être emmenées à l’hôpital.

Vu l’état des véhicules impliqués dans l’accident, on ne pouvait que craindre le pire pour les trois personnes car le choc semble avoir été très violent.

L'autre véhicule impliqué a aussi été salement amoché. ©Zone de secours de Dour.

Dans un des deux véhicules, la passagère a ainsi dû être désincarcérée et les pompiers se sont acharnés durant plus de 45 minutes pour la sortir du véhicule. Son état était jugé grave, son pronostic vital engagé et elle a été emmenée directement aux urgences.

Dans le même véhicule, le conducteur s’en sort avec une fracture au niveau du tibia péroné.

L’état d’une troisième personne, le conducteur de l’autre véhicule impliqué, a également nécessité des soins.

La chaussée a été bloquée à la circulation durant plusieurs heures le temps que les pompiers la nettoient.