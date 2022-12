Frameries lance son concours du plus beau sapin de Noël

La magie de Noël s’installe peu à peu dans les communes de Mons-Borinage. Bon nombre d’entre elles ont déjà installé leurs illuminations et préparent activement leur marché de Noël. Du côté de Frameries, c’est l’ensemble du mois de décembre qui se voudra résolument festif… Et participatif. En effet, les citoyens sont invités à participer au concours du plus beau sapin de Noël. traîneau du père Noël, boules scintillantes, sucres d’orge et autres guirlandes,… Imagination et créativité seront sans limite.

“En 2021, nos traditionnelles activités de fin d’année avaient été annulées à cause de la pandémie Covid-19. Nous avions donc dû trouver un autre moyen de faire participer les citoyens à l’esprit de Noël”, explique Romy Cordivani, responsable de la communication pour Frameries. “Faire scintiller de 1000 feux Frameries, c’était le défi lancé par l’Administration communale aux habitants de l’entité. Le premier concours des plus belles façades a rencontré un vif succès, donc nous voulions remettre cela cette année. ”

C’était malheureusement sans contexte sur un nouveau contexte de crise, énergétique cette fois, qui fait exploser les prix et qui a conduit à l’adoption de certaines mesures d’économie, notamment via l’extinction de l’éclairage public entre minuit et cinq heures du matin sur l’ensemble des communes de Mons-Borinage. Impossible, dans ces conditions, de lancer une seconde édition d’illumination de façades.

“L’Administration communale a donc décidé de lancer le concours du plus beau sapin. Les photos doivent être envoyées au Service Relations Extérieures/événements par e-mail via event@frameries.be avant le mercredi 14 décembre. Les renseignements à fournir sont les suivants : nom, prénom, adresse et numéro de téléphone, une photo du sapin et un selfie avec le sapin (celui-ci fera office de vérification pour les éventuelles fraudes et ne sera pas publié). Comme l’année dernière, nous avons décidé de travailler par ancienne commune, il y aura donc cinq paniers garnis à remporter. ”

Les votes se feront quant à eux via la page Facebook “Commune de Frameries” du 15 au 21 décembre. Les sapins photographiés qui auront le plus de “likes” gagneront le concours. Les résultats du concours seront communiqués le jeudi 22 décembre 2022 à 10 h 00. On notera cependant que le concours ne sera pas la seule touche festive de cette période de fin d’année. “Après deux ans sans aucune festivité de Noël, cette année, l’agenda sera bien chargé ! ”, confirme encore Romy Cordivani.

“En effet, pour cet hiver, Tour des Sites met sur pied un spectacle totalement inédit et gratuit sur la Grand-Place de Frameries. Le décor privilégié de cette création sera l’Hôtel communal. Chaque soir, à 18 h 00, 19 h 00, 20 h 00 et 21 h 00, du lundi 26 décembre au dimanche 8 janvier (excepté le samedi 31 décembre 2022 et le dimanche 1er janvier 2023), “Bosquétia” fera la part belle au passé de la cité framerisoise à travers un conte de Noël monumental mêlant artistes et vidéo-mapping. ”

Toujours dans le cadre des festivités de fin d’année, les habitants de Frameries auront aussi la possibilité d’assister au concert de Noël le dimanche 11 décembre à 16 h 00 en face de l’Église Sainte Waudru. Un marché de Noël se tiendra également à l’Atrium le vendredi 9 décembre de 17 h 00 à 22 h 00, le samedi 10 décembre de 10 h 00 à 22 h 00 et le dimanche 11 décembre de 10 h 00 à 16 h 00, pour le plus grand plaisir des gourmands. Sans oublier, la traditionnelle course déguisée d’entre-deux fêtes : l’Happy New Year Trophy. Le départ de ces 10 km sera donné le vendredi 30 décembre à 19 h 00 sur la Grand-Place de Frameries.