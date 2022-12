Vols dans le cimetière de Quiévrain : “nous ne pouvons pas faire grand-chose”

“Je voudrais demander à la ou les personnes qui commettent des vols dans le cimetière de Quiévrain de nous rendre les objets de nos défunts”, indique une habitante sur un groupe de citoyens de Quiévrain. “On a pris une plaque sur la tombe de mes parents”, “sur la tombe de mes enfants, on a aussi volé une petite croix et des petits animaux”, “sur la tombe de ma fille, on a presque tout volé”, ajoutent d’autres habitants.

Malgré les nombreux témoignages qui naissent sur les réseaux sociaux, du côté de la zone de police des Hauts-Pays, aucune plainte n’a été reçue. “Nous n’avons pas reçu de plaintes ces derniers temps pour des vols au sein du cimetière de Quiévrain”, confie la zone de police des Hauts-Pays. “La dernière date d’avant les congés de Toussaint. Elle concernait un vol de statuette qui avait pu être retrouvée par la suite. Depuis, plus rien. ”

À part de la prévention, la zone de police ne peut pas faire grand-chose pour éviter ces vols. “Lors des fêtes de la Toussaint, nous faisons beaucoup de prévention pour les vols dans les voitures. L’affluence est plus importante à ce moment-là. Certaines personnes oublient leurs effets personnels dans leur véhicule et se les font voler. Nous les informons donc à ce moment-là. Pour le reste, nous ne pouvons pas faire grand-chose”, conclut la zone de police des Hauts-Pays.