Pas d’augmentation de la taxe poubelle à Colfontaine : l’opposition dénonce “une solution purement électoraliste”

Le collège communal a cependant décidé de ne pas revoir cette taxe déchet. Mais que les citoyens ne se réjouissent pas trop vite. En effet, cette taxe, à un moment ou à un autre, devra en effet être adaptée. Et l’augmentation risque de faire mal. “La majorité socialiste a décidé de puiser dans un fonds de réserve pour un total de 265 000 euros”, explique Lionel Pistone, conseiller communal de l’opposition (C.Plus.)

“Cette manœuvre doit permettre de ne pas augmenter la taxe des citoyens. Le collège a annoncé qu’il recourrait à ce procédé jusqu’en 2024. Mais il ne faut pas être dupe. Ce n’est en rien un cadeau, que du contraire, ce n’est que de la poudre aux yeux. C’est une façon pour les élus de dire : regardez, votre taxe n’a pas changé, c’est la preuve que l’on gère bien les choses. En réalité, il n’en est rien. L’augmentation est absorbée mais cela ne durera qu’un temps, jusqu’aux élections communales. C’est une solution purement électoraliste.”

Et de poursuivre : “Si rien n’est fait pour enrayer la problématique, la quantité de déchet produite par chaque citoyen restera au-dessus des normes et en 2025, la taxe aura doublé ! On reporte simplement le problème. Les citoyens ne seront pas préparés à une si forte augmentation et de nombreux ménages ne seront pas capables d’honorer cette taxe. C’est maintenant qu’il faut prendre le problème à bras-le-corps et les sensibiliser au tri, au compostage, au recyclage.”

Cheval de bataille du conseiller, la production de déchet a souvent fait débat au sein du conseil communal. “Rien n’est organisé pour inciter les citoyens à faire plus, à faire mieux. Il faut des campagnes de sensibilisation, des ateliers participatifs tout au long de l’année, des incitants et surtout, que l’administration communale montre elle-même l’exemple. Il est plus que temps de se mettre autour de la table et que des décisions concrètes soient prises.”

Contacté, le bourgmestre de Colfontaine, Lucien D’Antonio (PS), n’a pas souhaité réagir.