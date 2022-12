“Jardiniers amateurs, gourmands ou simples curieux appréciant la nature et la convivialité : nous sommes à votre recherche ! ”, annonce la commune de Quiévrain. “Dans le cadre du Plan de Cohésion sociale, la Commune de Quiévrain en partenariat avec le CPAS souhaite mettre à la disposition de ses citoyens un espace collectif de jardinage. Des jeunes quiévrainois qui ont participé à l’opération “Eté solidaire, je suis partenaire” ont travaillé d’arrache-pied pour débroussailler un espace en plein cœur de notre cité. Ce terrain est maintenant prêt à accueillir un jardin partagé. ”

Toutes les connaissances en jardinage et le matériel de jardinage à disposition sont donc les bienvenus. Si certains ne disposent pas de cela mais souhaitent participer au projet, il est également possible de participer à ce projet créateur de lien, utile et bienveillant en venant en aide pour la création de ce jardin partagé.

“Nul besoin de grandes connaissances techniques, votre bonne humeur et un peu de votre temps libre seront amplement suffisants. Le projet est adapté aussi bien aux grands qu’aux petits. Les objectifs sont multiples. Outre l’entretien du terrain, le partage et la convivialité profiteront largement aux jardiniers qui, en cas de vacances, se relayeront aisément pour les travaux de semis, d’arrosage et autres… L’idée est aussi de partager les outils, les graines, les plants, les expériences ainsi que d’initier les novices. Par la suite, les jardiniers partageront peut-être aussi quelques récoltes. Une belle manière de montrer un intérêt pour le droit à une alimentation saine et locale”, conclut la commune de Quiévrain.

Pour participer au projet, les citoyens peuvent prendre contact avec le Plan de Cohésion sociale au 065/458.997 ou via l’email cohesion.sociale@quievrain.be.