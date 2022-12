Au total, 304 véhicules ont été contrôlés. 39 personnes conduisaient sous influence dont 21 avec un taux d’alcool supérieur à la normale et 17 sous influence de stupéfiants. Six véhicules ont été immobilisés et enlevés pour non-respect de la législation relative au permis de conduire et deux étaient en défaut d’assurance.

Depuis le début de la campagne le 25 novembre dernier, les contrôles BOB ont résulté sur le contrôle de 546 véhicules et 555 personnes dont 542 ont été soumises au test d’alcoolémie dont 35 personnes sous influence d’alcool et 18 personnes sous influence de stupéfiants. Cinq automobilistes ont été privés de leur permis de conduire durant trois heures et 24 pour six heures. Cinq étaient en défaut d’assurance et huit véhicules ont été immobilisés. “D’autres contrôles seront à nouveau menés sur nos routes car les occasions de faire la fête ne manquent pas en fin d’année”, a signifié la police Boraine dans un communiqué.