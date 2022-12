Borinage: l’intercommunale Irsia coûte de plus en plus cher aux communes

“Si les citoyens avaient idée de ce que ça leur coûte chaque année… ”, lance Lionel Pistone (C.Plus), conseiller communal à Colfontaine. “On sait que la dotation communale augmente en 2023 et augmentera encore en 2024. C’est à se demander où ça s’arrêtera. Pour Colfontaine, on est passé de 250 000 euros en 2022 à 308 441 euros… Pour aucun enfant. A contrario, la crèche paracommunale gérée par un conseil d’administration bénévole coûte 50 000 euros à la commune, pour 24 places.”

Et de poursuivre : “le principe d’une intercommunale, c’est de réaliser des économies d’échelle. On en est loin. L’IRSIA est grevée par des coûts administratifs inimaginables et n’est pas gérée de manière normalement prudente et diligente”, estime encore le Colfontainois. Sur cet aspect, il est rejoint par d’autres élus, par ailleurs administrateurs de l’intercommunale, à savoir Ghislain Stiévenart (Frameries) et Joseph Consiglio (Boussu).

Les conseillers dénoncent par ailleurs l’absence d’un plan stratégique, c’est-à-dire un document portant sur le développement des activités de l’intercommunale et les projections de résultat financier. Présenté et porté par le conseil d’administration auprès de l’assemblée générale, sa mise en œuvre doit normalement être contrôlée annuellement, au travers de l’évolution d’indicateurs de mesure. Ce qui, selon les conseillers, n’a pas été fait cette année. "Le code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit que ce soit évalué chaque année à l'AG. Ce qui n'a pas été fait", confirme Lionel Pistone. “Il n’est pas exclu que nous introduisions un recours à l’issue de la prochaine assemblée générale”, prévient Ghislain Stiévenart.

De son côté, Mathieu Messin (PS), président de l’intercommunale, rappelle que le plan stratégique a été voté au C.A. d’octobre 2021. “Sur les 15 personnes membres du CA, 10 étaient présentes ou représentées lors du vote, soldé par 9 pour et une abstention. Il est dommage de constater que les administrateurs ne s’en souviennent pas. Ce plan stratégique est valide trois ans, il n’y a dès lors pas lieu de le revoter. ”

En 2021, le budget alloué à l’intercommunale était de quelque 1,3 million d’euros. Un total revu à la hausse en 2022 et en 2023 et qui atteindra 1,8 million d’euros en 2024. “L’augmentation des budgets se justifie par le paiement de la cotisation de responsabilisation, différents investissements notamment en matière énergétique afin d’en diminuer les coûts et le réaménagement des jardins de nos crèches, l’indexation des salaires ou encore l’engagement d’une juriste”, énumère Mathieu Messin.

“Lorsque j’entends les conseillers de l’opposition, on a l’impression de gérer l’intercommunale de manière hasardeuse. Alors que tout est contrôlé, que nous poursuivons des investissements, que nous formons notre personnel et que nous comblons des manquements hérités du passé. En 2025, tout reviendra à la normale et les budgets diminueront de facto. J’aurais endossé sur cette mandature le travail que personne n’a voulu faire jusqu’ici. ”

Et le président de conclure : “L’objectif de l’intercommunale n’est pas de faire du bénéfice. Nous sommes subsidiés et par une volonté de notre part, les montants non utilisés sont rétrocédés aux communes. Nous annonçons un budget aussi réaliste que possible, pas trop optimiste, on boucle nos investissements, on part à la chasse aux subsides et on finit, globalement, par rendre des montants de l’ordre de 60 000 euros aux communes à qui l’on a trop demandé.”

Le président précise encore que l’IRSIA est la seule intercommunale a procédé de la sorte. Argument qui ne suffit cependant pas à convaincre l’opposition quant à la “bonne gestion” des deniers publics, en l’occurrence communaux.