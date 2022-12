Les communes du Borinage prêtes à passer l’hiver

Allons-nous passer des fêtes de fin d’année sous la neige ? C’est en tout cas ce qu’espèrent de nombreux citoyens qui décomptent les jours jusqu’au jour J. Leur espoir ne sera peut-être pas vain et pour cause, les premières neiges sont tombées en ce début de semaine. Alors que certains se réjouissent de ce retour des météos hivernales, les communes doivent, elles, envisager tous les cas de figure pour pouvoir agir en cas des fortes périodes de froid. Du côté de la région du Borinage, tout semble être prêt pour intervenir rapidement et efficacement en cas de gel.