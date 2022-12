Parité parfaite pour juger Frédéric Lepoint, accusé de l’assassinat de son épouse à Quévy

L’employé administratif de la Ville de Mons est accusé d’avoir assassiné son épouse, la nuit du 3 au 4 décembre 2014 à Quévy-le-Grand (Quévy). Il comparaît libre à son procès.

Il ressort de l’acte d’accusation que Frédéric Lepoint et son épouse ont été retrouvés ligotés, lui au rez-de-chaussée et elle sur son lit à l’étage. Selon les légistes, la mort de l’épouse était récente, soit entre neuf et dix heures du matin. Or, l’accusé prétend que les faits ont eu lieu vers trois heures du matin.

Les enquêteurs ont été interpellés par plusieurs choses. D’une part, personne dans le voisinage n’a entendu les trois chiens du couple aboyer, alors qu’ils sont plutôt bruyants. D’autre part, les voleurs n’ont rien emporté, ni l’argent, ni les bijoux, ni les cartes bancaires du couple.

Les enquêteurs ont découvert que l’accusé était un adepte du bondage, une pratique sexuelle qui consiste à ligoter son partenaire. Si l’épouse était solidement ligotée, les liens entravant les poignets de l’accusé n’étaient, eux, pas très serrés. Aussi, les liens découverts autour des poignets de la victime ont été serrés avant la mort, contrairement aux liens placés autour des membres inférieurs.

Enfin, l’accusé avait une maîtresse depuis le mois d’octobre, une femme qui lui mettait la pression pour qu’il quitte son épouse.

L’analyse du dossier sur le fond débutera le lundi 12 décembre aux cours de justice à Mons. Le procès est prévu pour durer un peu plus d’une semaine.

Le procès est présidé par Martine Baes, conseillère à la cour d’appel du Hainaut. Marc De Brackeleer, substitut honoraire de la procureure générale, représente l’accusation. L’accusé est défendu par Me Frank Discepoli, du barreau de Mons.

Les victimes sont représentées par Me Céline Parisse, pour les deux enfants du couple, et par Me Nathan Radelet, pour la sœur de la victime. Ils sont tous les deux membres du barreau de Mons.