Un garde forestier et sa compagne se font agresser dans le bois de Baudour

L’homme a donc présenté sa carte stipulant sa fonction et a gentiment demandé au propriétaire de la voiture de se garer ailleurs. Sans raison et visiblement très agressif, Louis (prénom d’emprunt) s’est approché de Fred avant de lui porter plusieurs coups au niveau du visage. Louis a également craché sur la compagne de la victime.

Face à un tel comportement et voyant la situation dégénérer, le couple a quitté les lieux en courant. La bande d’amis jetait même des bouteilles en verre dans leur direction. Grâce à la plaque d’immatriculation et la photo de l’auteur prise par les victimes, Louis a pu être identifié.

Actuellement en voyage à l’étranger, le prévenu n’a pas eu la possibilité de se présenter à la barre du tribunal correctionnel de Mons.

Sur base de ses déclarations auprès des services de police, Louis a dans un premier temps nié les faits en prétendant avoir été agressé pas Fred. ll a également expliqué s’être stationné de manière urgente en raison de mauvaises conditions météorologiques.

De plus, le garde forestier n’aurait pas présenté ses documents contrairement à ses dires. Un an de prison a été requis à l’encontre du prévenu.

”Ce n’est pas parce qu’il est garde forestier qu’il faut donner davantage de crédit à sa parole”.

L’avocat de Louis qui le représentait durant l’audience n’a pas considéré les faits établis et a donc sollicité son acquittement. “On avait connaissance qu’il s’agissait d’un groupe de jeunes et rien n’a été fait pour identifier les autres auteurs”, a-t-il indiqué au cours de sa plaidoirie. “C’est la parole de l’un contre celle de l’autre. Aucun élément objectif ne peut être retenu puisque pas un témoin n’a été entendu dans ce dossier. En outre, ce n’est pas parce qu’il est garde forestier qu’il faut donner davantage de crédit à sa parole”, a conclu la défense. Le jugement sera prononcé le 6 janvier.