Colfontaine : il profère des menaces au commissariat

Début avril 2021, Mathieu a croisé la victime en rue et a voulu en découdre. Il a volontairement et légèrement percuté Maxime avec son véhicule avant d’en sortir et de lui porter des coups. Face à cette violence, Maxime présentait plusieurs éraflures ainsi que des hématomes. À la suite du choc, il a également été sévèrement blessé au niveau de la rotule.

Le seul témoin présent sur les lieux n’était autre que la nièce de Maxime. Lors de son audition, elle a précisé que son compagnon n’avait porté aucun coup à son cousin. Pour le représentant du ministère public, le tribunal ne peut se fier sur ces éléments peu objectifs du dossier.

“Toi et moi, on va se voir. Je vais violer ta mère”

Quelques jours plus tard, le père de Maxime a aussi porté plainte auprès des services de police pour avoir reçu des menaces écrites de la part du prévenu. À la même période, les deux parties se sont croisées dans les locaux du commissariat de Mons-Quévy. Malgré la présence d’inspecteurs, Mathieu a proféré des menaces violentes : “Toi et moi, on va se voir. Je vais violer ta mère”.

À la barre du tribunal correctionnel de Mons, l’homme de 27 ans a nié cette prévention. “J’ai bien croisé le père de la victime mais il n’y a jamais eu d’altercation entre nous. Comment aurais-je pu faire cela en présence de policiers ?”

Possédant déjà un antécédent en matière de mœurs, le prévenu risque une peine de 18 mois de prison. “À la base, on parle d’une relation amoureuse, c’est bien dommage d’en arriver-là”, a indiqué l’avocat de la défense. Une peine de travail a par ailleurs été sollicitée. Le jugement sera prononcé le 6 janvier.