Lens : bientôt une station de biomasse pour alimenter des bâtiments communaux

Autre moyen d’économiser de l’argent, le remplacement des luminaires publics en Led qui se poursuit d’année en année. “Chaque année, une septantaine de points lumineux sont remplacés. C’est un plan organisé en collaboration avec ORES qui coûte environ 30 000 euros par an mais qui sont rentabilisés en très peu de temps. Selon ORES, la coupure de l’éclairage public la nuit nous permet d’économiser déjà 16 000 euros par mois. En plus de cela, nous espérons prochainement placer des panneaux photovoltaïques pour alimenter l’administration communale et ce même si la toiture n’est pas placée de façon optimale. Mais de façon plus générale, je pense qu’il est essentiel lors de chaque réflexion pour la rénovation d’un bâtiment communal d’y inclure des solutions énergétiques et donc, des panneaux solaires.”

En outre, le remplacement des différentes chaudières des bâtiments communaux et dans les écoles pourrait également permettre d’économiser quelques deniers.