Tertre : Le parc de loisirs Dock 79 a ouvert sa salle de bloc, un projet sportif unique dans la région

Le bloc est un sport de grimpe qui se pratique en intérieur ou en extérieur et dont la popularité n’a cessé de croître ces dernières années. Cette discipline est dérivée de l’escalade et consiste à grimper des blocs de faible hauteur dont les prises tracent des parcours de différents niveaux de difficulté. Le bloc représente une véritable porte d’entrée dans le monde de la grimpe. Il est accessible à un large public car aucun matériel, ni aucune technique de sécurité ou prérequis ne sont nécessaires pour s’y exercer. Le sol est notamment recouvert d’un épais tapis prévenant tout risque de blessures en cas de chute.

”L’avantage de ce sport c’est qu’il n’y en a aucun dans la région et qu’il travaille l’ensemble des muscles”, explique Antoine Marquais, CEO et fondateur du Dock 79. “Le bloc est également un sport agréable seul ou en groupe. Il demande par ailleurs de la réflexion et implique de la force”.

De nombreux projets en cours de développement

Depuis son ouverture en 2012, le Dock 79 propose une multitude d’activités fun et ludiques à vivre en famille ou entre amis. En débutant d’abord avec le téléski nautique sous le nom de Belgium Cable Park, le parc de loisirs a enchaîné les projets avec 11 parcours d’accrobranche, deux terrains de padel tennis ou en encore le trampoline park qui a été démonté afin d’accueillir la salle d’escalade de bloc.

”Depuis 2015, notre société ne cesse de se réinvestir et de se diversifier”, poursuit Antoine Marquais. “Sur une année, nous accueillons plus ou moins 80 000 clients de partout dans le monde. Notre envie est de rester une boîte familiale et de poursuivre notre développement. Nous comptons notamment réinvestir dans deux nouveaux terrains de paddle, de développer l’offre téléski nautique. Quant au bloc, nous avons également le souhait de l’intégrer dans un programme scolaire sportif et pourquoi pas proposer une partie extérieure à l’avenir. Pour 2028-2030, nous souhaiterions proposer des logements atypiques comme des cabanes dans les arbres ou des maisons flottantes”, conclut le fondateur du Dock 79.

La salle du bloc est dès à présent accessible au public à partir de 5 ans. Des cours particuliers ou en groupes sont également organisés.