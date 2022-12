De nouveaux travaux à l’Espace Magnum : “Pour quoi, pour qui ? La structure ne profite pas aux Colfontainois !”

Force est pourtant de constater que la programmation reste quelque peu légère. Dans le courant de ces derniers mois de 2022, quelques événements y ont bien pris place. Citons un “méga vide-dressing”, une brocante, le salon des sports, la convention gameplay et meeting Disney, la foire de la pêche et du pêcher ou encore un gala de magie… Pour 2023, épinglons la soirée de nouvel an, le salon voyance et bien-être ou encore un gala de la magie.

Des événements qui attirent du monde mais qui sont loin de contribuer au “rayonnement” de la région. Pourtant, l’argent injecté dans l’entretien et la rénovation de l’Espace Magnum reste important. “Le conseil communal vient d’être invité à voter une dépense de 69 000 euros pour procéder à la réfection de la toiture”, souffle Lionel Pistone (C.Plus). “Aujourd’hui, on se dit stop ou encore. On a déjà investi pour de nouveaux gradins rétractables, un nouveau sol, maintenant un nouveau toit,… Pour quoi et pour qui ? On se pose la question.”

Pour l’opposition, la structure culturelle représente aujourd’hui un gouffre financier. “On a des brocantes et quelques salons qui y sont organisés mais c’est à peu près tout, la programmation est totalement vide. On est loin de l’époque de Salvatore Anzalone (l’actuel directeur du théâtre royal de Mons, NdlR). Il est tout à fait possible de faire quelque chose du bâtiment, d’y organiser des activités qui attireront du monde bien plus souvent. Mais encore faut-il de la volonté.”

Et de poursuivre : “Nous avions proposé, en 2012, l’organisation d’un marché couvert en circuit-court. L’idée n’a jamais abouti. Le bâtiment est déserté et ne profite en rien aux Colfontainois, qui paient pourtant pour son entretien et des travaux importants ! ” Une position qui, un peu contre toute attente, est partagée par le MR. "L’Espace Magnum doit faire l’objet d’une réhabilitation dans sa globalité pour attirer du monde, et ce, dans des thèmes variés”, a ainsi souligné Anthony Smets D’Alelio, militant.

“L’exploitation de ses plateaux doit permettre de rentabiliser en tout ou en partie ce patrimoine qui coûte de l’argent chaque année en frais directs ou indirects à la commune et donc aux citoyens.” Les socialistes, seuls au pouvoir, pèseront-ils de leur poids pour rendre un nouveau souffle à l’Espace Magnum ? Impossible à dire pour l’instant.