Les écoles de primaire honnelloises vont poursuivre leur transition numérique

Les écoles honnelloises passeront au 2.0 après les vacances d’hiver. La commune va en effet équiper toutes ses classes de primaire de tableaux interactifs. Lancé il y a un peu plus d’un an, ce projet se concrétisera donc dans les prochaines semaines. Pour que leur utilisation soit optimale, le réseau Wi-Fi sera également refait. Les classes de primaire d’Honnelles passeront véritablement le virage du numérique d’autant plus que la commune avait pu obtenir un subside de la communauté française pour la mise à disposition de tablettes dans les écoles.