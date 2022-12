Les chantiers de la gare et de la place communale de Boussu, priorités de la commune pour le début d’année 2023

“Pour le début d’année 2023, nous avons deux gros projets qui prendront place. Il y a d’une part le chantier de la gare qui vient de débuter et d’autre part celui de la place communale qui se fait lui encore attendre”, indique Jean Homerin, échevin des Travaux à Boussu. “Pour ce dernier, nous allons faire le forcing auprès de l’entreprise en charge des travaux pour que le chantier débute rapidement. ”

Des sanctions pourraient d’ailleurs bien convaincre l’entreprise à ne plus repousser l’échéance de travaux. Pour rappel, ces derniers prévoient des fouilles organisées par l’Awap (agence wallonne du patrimoine) afin de vérifier si des vestiges historiques sont enfouis ou non près du kiosque de la place. La rénovation complète de la place et la création de deux plateaux de sécurité, en face de la maison communale et à proximité de la ruelle proche de l’école du Centre Boussu sont également prévues. Les arbres existants seront quant à eux enlevés mais replantés au sud, à l’est et à l’ouest de la place, de telle façon que la maison communale sera dégagée et mise en valeur. L’hydrocarboné actuel qui recouvre la place sera remplacé par de la pierre.

Ajoutons encore qu’un point d’eau sera à disposition à proximité de la nouvelle zone de parking, que du mobilier urbain contemporain sera accessible aux abords de la zone de parking et aux endroits stratégiques de la place.

Du côté de la gare de Boussu, toiture, menuiseries, couverture,… Tout sera rénové au cours du chantier. Le dossier est d’ailleurs repris au Fonds d’investissement des communes (FRIC), permettant l’octroi d’un subside. Les travaux sont scindés en deux lots et représentent un investissement de 731 000 euros et de 97 000 euros, soit un total de 828 000 euros. Le subside s’élève quant à lui à 137 000 euros. Les travaux devraient durer un an.