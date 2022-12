Meurtre d’Aline Thirion : Frédéric Lepoint critique l’enquête et soutient que son épouse a été tuée par un voleur

L’accusé raconte que, le 3 décembre 2014 au soir, il a regardé la télé avec son épouse. Ils sont allés se coucher ensuite. “Durant la nuit, j’ai entendu du bruit dans la maison et je suis descendu. J’ai entendu du bruit à l’extérieur et je suis sorti. Je suis tombé nez à nez avec un type armé. Deux autres sont entrés par la porte-fenêtre, située derrière la maison”. Il prétend que les faits ont eu lieu vers 3h.

Frédéric Lepoint raconte qu’il est tombé sur un panier à linge. “Un homme m’a demandé les cartes bancaires, les bijoux, les clés de l’auto. Il m’a attaché les mains, bâillonné et placé un sac plastique sur la tête, alors que j’étais couché sur le sol. J’ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, j’étais choqué, perdu. Je me suis dirigé, en rampant de la cuisine à la porte d’entrée. J’ai essayé d’ouvrir la porte, qui n’était pas fermée”. Il dit avoir heurté une chaise.

Pour l’accusation, cette version ne tient pas la route. Les chiens du couple, réputés pour être bruyants et agressifs, n’ont pas aboyé cette nuit-là. Selon l’accusé, ils ont peut-être été gazés. Et puis, les voleurs n’ont rien volé. “Si, ils ont volé de l’argent qui se trouvait dans une boîte métallique”, répond l’accusé.

Enfin, les médecins légistes estiment qu’Aline Thirion est décédée entre 9h et 10h. Dans le quartier, les voisins n’ont rien vu et rien entendu. “C’est logique si les chiens n’ont pas aboyé, les faits ont eu lieu sans aucune violence”, répond l’accusé.

Selon un témoin, la lampe de la cuisine était allumée à 7h et éteinte à 7h20, “je suis persuadé que c’était le reflet de phares de voitures”. Selon ce témoin, l’accusé était particulièrement nerveux durant la journée du 3 décembre, et il lui a annoncé qu’un vol allait avoir lieu à Quévy durant la soirée. L’accusé répond que ses paroles ont été mal interprétées. “Je voulais dire que la période était propice aux cambriolages nocturnes, sans plus”.

Les enquêteurs ont découvert que le téléphone de l’accusé avait été actif durant la nuit, entre 4h et 5h, sur le réseau social Whatsapp. Plusieurs manipulations sont nécessaires pour accéder à ce réseau. “Il n’a pas fallu déverrouiller le GSM et Whatsapp était la première page ouverte”.

Les analyses ADN sur les cordes qui ont servi à attacher la victime sont particulièrement accablantes pour l’accusé. Ce dernier répond qu’il vivait dans la même maison que son épouse et qu’il est logique d’avoir retrouvé son empreinte génétique.

Enfin, les enquêteurs n’ont retrouvé aucune trace de pas dans le jardin, ni dans la maison, alors que le jardin était boueux en raison des intempéries.

L’accusé estime que l’enquête a été menée à charge, et non à décharge. Il avait envisagé de créer un comité de soutien. “Je sais qu’il y a beaucoup de choses étranges, mais je n’avais aucun intérêt à me débarrasser d’Aline”, dit-il, accusant “trois connards” d’avoir tué sa femme.

Frédéric Lepoint accuse le chef d’enquête d’avoir déclaré à tout le monde qu’il était le coupable, “et ce policier n’hésite pas à tronquer l’information qu’il reçoit”. Cette critique irrite l’avocat général. L’audition du chef d’enquête est attendue dans la journée.

L’accusé a épousé sa jeune maîtresse en juillet 2020 et travaille toujours au sein de l’administration communale de la Ville de Mons. “Je suis fatigué, choqué, détruit par cette affaire”, dit-il.