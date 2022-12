Meurtre d'Aline Thirion : Frédéric Lepoint raconte sa curiosité pour le bondage

Debout, derrière son avocat, Frédéric Lepoint confesse qu'il n'avait plus de relations sexuelles depuis deux ans avec son épouse, Aline Thirion. Toutefois, il raconte qu'Aline l'attachait sur une chaise, nu, et le prenait en photo. "Cela n'a aucune connotation sexuelle, c'était un jeu, de la curiosité", dit-il.

L'accusé déclare que c'est son épouse qui était demandeuse de bondage, une pratique sexuelle sadomasochiste, alors qu'aucune photo d'elle n'a été retrouvée sur les supports informatiques, contrairement à lui qui a été pris en photo dans des caves, au sein de l'administration communale de Mons. "Elle est venue me retrouver", dit-il. "Il s'en passe des choses au sein de la Ville de Mons", remarque la présidente.

Selon l'accusation, Frédéric Lepoint a la réputation d'être un séducteur. "Ce sont des ragots de village", dit celui qui avoue avoir eu plusieurs relations extra-conjugales. L'accusé conteste avoir tenté de séduire d'autres femmes, même si l'une s'est revendiquée au cours de l'enquête. "C'était un jeu", dit-il. Nous étions alors en juillet 2014.

Cette femme a remis des mails à la police, envoyés, selon les enquêteurs, depuis une boîte mail créée sur l'ordinateur professionnel de l'accusé à la Ville de Mons. Dans ces mails, on évoque notamment une scène de bondage dans un laboratoire.

L'accusé déclare que celle qui a envoyé ces mails est venue travailler sur son poste de travail. Cette "Anne-Sophie de Trivières", inconnue à la Ville de Mons et jamais retrouvée par les enquêteurs, a aussi envoyé un SMS à la victime, avec le téléphone de l'accusé, évoquant une scène de bondage. "J'ai aussi découvert cela en lisant le dossier", répond l'accusé qui se contredit par rapport à ce qu'il a déclaré précédemment. Il évoque alors un piratage éventuel.

Lors de l'enquête, plusieurs femmes, collègues de l'accusé, ont déclaré avoir été ligotées par l'accusé, certaines ont même reçu un diplôme. Il compare cela à des "gamineries au travail". D'autres ont déclaré avoir été ligotées dans le bus et dans un théâtre.

L'accusé déclare qu'il a été victime d'une agression le 8 juillet 2014. Ses agresseurs l'ont gazé et l'ont ligoté sur une chaise. Ses chiens n'ont pas aboyé et son épouse l'a délivré de ses liens. Les voleurs n'ont rien emporté. Il a déposé une plainte quatre jours plus tard et est allé travailler entre-temps. Le lendemain des faits, l'accusé les racontait sur les réseaux sociaux.

En octobre 2014, Frédéric Thirion a rencontré une jeune femme, devenue sa maîtresse. Aline Thirion était au courant et l'ambiance au sein du couple était tendue. Toutefois, selon l'accusé, un divorce "intelligent" était en cours de discussion, alors qu'il a déclaré à sa maîtresse qu'il risquait de tout perdre en cas de divorce. "C'était une perte relationnelle", dit-il. Le couple était marié sous le régime de la communauté de biens.

Juste avant les faits de décembre, il y avait de la tension entre les amants. La jeune maîtresse, qui a épousé l'accusé après les faits, paraissait pressée de vivre avec lui. Ce dernier a répondu: "Je ne vais pas tuer ma femme pour vivre avec toi". Il dit que c'était sur le ton de la rigolade.