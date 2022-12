Meurtre d’Aline Thirion : Frédéric Lepoint n’a pas convaincu les enquêteurs et a échoué au détecteur de mensonge

L’accusé a déclaré, lundi, que plusieurs témoins avaient été victimes de pressions policières. “Personne ne s’est plaint auprès de moi, je n’ai jamais rien entendu à ce propos-là”, répond la première juge d’instruction. “L’accusé a exprimé son mécontentement vis-à-vis d’un policier, lors de la réactualisation de l’enquête de moralité”, précise la juge d’instruction qui a repris l’enquête en septembre 2015. L’accusé avait nommé un policier, qui n’est pas celui dont parle la juge d’instruction.

L’accusé et son conseil critiquent vivement l’enquête, qu’ils estiment avoir été menée à charge. Cette affaire délicate, qui a dormi entre 2016 et 2020, se joue sur des détails et a fait l’objet d’un véritable bras de fer entre les autorités judiciaires et la défense.

Les policiers de la zone de police Mons-Quévy, premiers intervenants, estiment qu’il fallait connaître les lieux pour passer par l’arrière de la maison, dans le noir. L’accusé a déclaré que deux des trois auteurs sont entrés dans sa propriété par l’arrière, depuis la ferme du voisin, ce qui n’a pas fait réagir ses chiens. L’avocat de la défense remarque que le fermier n’a jamais été auditionné et qu’une voisine avait remarqué la présence d’une voiture suspecte, immatriculée en France, sur la place de l’Église, non loin de chez l’accusé. “Les recherches n’ont rien donné”, répond la juge d’instruction.

L’accusation note qu’aucune trace de boue n’a été relevée dans la maison, alors que deux individus auraient traversé le jardin boueux. Les policiers confirment qu’il n’y avait aucune trace de terre dans la maison. L’accusé répond que le sol était gelé et que la boue ne s’accroche, dès lors, pas de la même manière, d’autant plus que la terrasse sépare la maison du jardin.

Les policiers montois sont formels, les chiens étaient excités et aboyaient quand ils sont arrivés, le 4 décembre 2014 vers 11h. Ils sont allés doucement dans le jardin. “Nous n’avons pas fait de gestes brusques, sinon ils auraient pu nous attaquer”, déclare un policier. L’accusé répond que ses chiens ne sont pas agressifs, et qu’ils n’aboient que lorsqu’on frappe à la porte. Pourtant, lors de l’appel aux urgences, on entend bien les chiens qui aboient bruyamment. “Sur la photo que vous montrez, on voit mes chiens derrière la vitre et ils sont calmes”, relève l’accusé.

L’accusé déclare aussi qu’il a rampé, ligoté, de la cuisine vers la porte d’entrée. “Comment a-t-il pu éviter les objets éparpillés sur le sol ?”, demande l’avocat général. L’accusé répond que c’est peut-être le chat qui a fait tomber le sac, après son passage. “Vous avez déclaré que le sac était tombé alors que vous étiez dans la cuisine, donc avant votre passage”, remarque l’avocat général. L’accusé ne se souvient plus d’avoir déclaré cela.

L’avocat général remarque aussi que des cordes, utilisées en juin et juillet pour des séances de bondage, sont les mêmes que celles utilisées la nuit du 3 au 4 décembre 2014. Les nœuds semblent aussi identiques. L’accusé répond qu’il s’agit de passages de cordes et qu’il est difficile d’affirmer qu’ils sont pareils.

L’accusé a échoué au détecteur de mensonge. “Mon Parkinson a pu troubler certaines choses”, répond l’accusé. “On m’a annoncé un score de moins 25, le test était bien mensonger”, répond l’expert francophone en la matière, formé au Canada.

Me Discepoli remarque, pour la défense, que la thèse du vol a rapidement été écartée par les enquêteurs. “On a remarqué peu de traces de fouilles”, répond le juge d’instruction. “Effectivement, il a été auditionné plusieurs fois, déclarant qu’il ne savait pas s’il y avait eu vol. Quand je le place sous mandat d’arrêt, il m’a dit qu’il y avait peut-être une petite boite dans laquelle sa femme mettait de l’argent. Entre sa relaxe, le 5 décembre, et son arrestation, il n’en a jamais parlé. On n’a pas trouvé d’éléments pour un vol”.

Le 5 mars 2015, jour de son arrestation, l’accusé a retrouvé 350 euros cachés dans un livre. “Cet argent a été retiré chez Fortis à Mons, il a déclaré avoir retiré cet argent lui-même”. L’accusé n’a pas le souvenir d’avoir fait ce retrait bancaire.