Un psychiatre montois a rencontré l'accusé à trois reprises. "Son discours a toujours été le même, il dit qu'il n'a rien à se reprocher", dit-il.

Frédéric Lepoint conteste, en effet, avoir tué sa femme, soutenant que le couple a été victime d'un vol, perpétré par trois hommes, qui a mal tourné. "Plus d'une fois, quand je lui ai posé une question délicate, il donne une justification. Il parle facilement, sans vraiment réfléchir", a constaté le médecin.

L'accusé présente un quotient intellectuel supérieur, au-delà de la moyenne de la population, et présente des traits d'une personnalité narcissique, liés à la haute estime de soi et à des limites peu empathiques. Les experts relèvent que son style apparaît théâtral, tendant à la dramatisation et égocentrique.

L'accusé a des relations sociales, mais elles semblent superficielles. Il a aussi des tendances manipulatrices. "Il a tendance à tout minimiser, ses problèmes de couple, sa sexualité", remarque le psychiatre.

Sa sexualité a fait l'objet d'une analyse, car l'accusé déclare pratiquer le bondage depuis 1996. Un expert a retracé l'histoire de cette pratique sexuelle sadomasochiste. "C'est très rare que cela se pratique seul, car il faut un dominant et un dominé". L'expert parle, dans le cas présent, d'un "bondage bricolé" en raison de la nature des liens utilisés, avec "la volonté de tuer", car un sac a été utilisé, empêchant ainsi la victime de respirer.

Selon un psychiatre, l'accusé est responsable de ses actes, malgré sa maladie de Parkinson qu'il gère parfaitement. Un expert confirme cependant que l'accusé était très triste de la mort de son épouse, alors que des témoins ont déclaré, lors de l'enquête, qu'ils étaient choqués de le voir avec sa maîtresse, dès le lendemain des funérailles.

Les auditions de témoins, dont les parties civiles, sont attendues dans la journée.