Un médecin de campagne et un pompier, arrivés sur place vers 11h, ont rapidement émis des doutes sur l’hypothèse d’un vol, évoquée par l’accusé, car ils ont constaté que les bijoux de la victime se trouvaient encore dans sa chambre.

Les deux témoins émettent aussi des doutes sur l’heure de la mort de la victime. Frédéric Lepoint soutient qu’il s’agit de l’œuvre de voleurs, entrés chez lui vers 03h du matin. Or, les témoins sont formels, le corps d’Aline Thirion était encore chaud et souple à leur arrivée. Les pupilles n’étaient pas encore dilatées, le cœur ne battait plus. Ils ont, tous deux, tenté une manœuvre de réanimation.

”Vous réanimez une personne morte depuis une heure ?”, demande l’avocat général au médecin de campagne. Ce dernier répond avoir réagi en raison des signes “qui nous disaient qu’elle n’était pas morte depuis longtemps”.

Le pompier confirme. “Si j’ai décidé d’entamer une réanimation, c’est parce que j’avais le sentiment de la récupérer, car le corps était souple, tiède et les pupilles n’étaient pas dilatées. Je ne tente jamais de réanimer un cadavre. Le médecin du SMUR a proposé de poser un cathéter pour relancer le cœur de la victime, ce qui est impossible sur un corps mort depuis des heures. Or, le cathéter est passé comme une lettre à la poste”, indique le pompier.

Le corps d’Aline Thirion a fait l’objet d’une autopsie et le médecin légiste a conclu que la mort avait été entraînée par une asphyxie par suffocation, comme le révèle l’analyse des poumons. Un sac a été retrouvé dans sa chambre.

Le légiste ajoute que les liens placés autour des poignets de la victime ont été placés avant sa mort. Par contre, les liens entourant les membres inférieurs, et reliés à un pied de lit, ont été placés après le décès car aucune infiltration hémorragique n’a été constatée lors de l’examen médico-légal.

Une ecchymose, résultant d’un coup, a été relevée sur la tête. Le légiste n’en connaît pas l’origine. Il n’y avait aucune trace au niveau du cou de la victime, entouré d’un lien relié à un pied de lit. Le médecin a aussi relevé des hématomes sur les bras de la victime, des manœuvres de préhension, digitales. “il faut quand même une certaine force pour que cela se marque”, déclare le légiste.

Des traces de griffures ont également été relevées sur les bras de la victime. Le médecin a remarqué deux griffes au niveau de l’avant-bras gauche. Selon l’accusé, cela pourrait résulter de grattouilles lors d’un bain. Le médecin doute, “il y a quand même une ecchymose, il faut avoir une certaine force”. Il ajoute que ces griffures sont proches de l’heure du décès.

La cour va auditionner le collège d’experts en santé mentale.