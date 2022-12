Le décès de son fondateur entraîne la fermeture du Clos de l’Olivier à Jurbise

Un rapace blessé, un hérisson en petite forme,… Les animaux pris en charge par l’équipe bénévole du Clos de l’Olivier et relâchés aussi rapidement que possible dans la nature étaient nombreux. Les animaux qui le pouvaient l’ont été fin novembre et les derniers animaux abrités au sein du refuge, à savoir des hérissons et quelques oiseaux, vont être transférés vers d’autres centres de revalidation pour poursuivre leur convalescence. Des centres qui sont bien loin Jurbise…

Aujourd’hui, la faune sauvage trouvée blessée sur nos contrées devra être dirigée vers le Creaves de Templeuve (Tournai), l’Orée du pays de Collines (Frasnes-lez-Anvaing, pour les oiseaux uniquement), Virelles-Nature ou le Creaves de Jumet (pour les hérissons uniquement), des refuges installés en Brabant-Wallon (Birds Bay à Ottignies Louvain-la-Neuve, L’Arche à Bousval, La Grange sauvage à Perwez), en province de Namur (Creaves de Namur, Creaves d’Andenne), de Liège (asbl les N’Hérissons, asbl l’Hermitage, asbl le Martinet, creaves des terrils, Aves Ostkantone) ou de Luxembourg.

Véritable passionné, Daniel Marlier avait fondé le Clos de l’Olivier avec son épouse Katrin, depuis décédée. Fin octobre, l’équipe avait déjà annoncé la fermeture du centre “pour une durée indéterminée pour cause de maladie de Daniel Marlier.” La mauvaise nouvelle a finalement été annoncée il y a quelques jours. “C’est avec une profonde tristesse et beaucoup d’émotion que nous devons vous annoncer son décès. Proches et moins proches se souviendront de lui pour son engagement et son dévouement à la tête de l’association, mais hélas avec lui c’est aussi l’activité du centre qui s’éteint désormais après 25 ans d’activité que vous avez partagés avec nous.”

Les messages de condoléances et de remerciement pour le travail effectué au bénéfice de la faune sauvage pleuvent depuis cette annonce.